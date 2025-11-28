Soluția revoluționară inventată de un tânăr din Iași în colectarea PET-urilor. Reciclare rapidă cu sacul și banii virați direct pe card

Un tânăr din Iași a inventat și brevetat un nou sistem de colectare a ambalajelor reciclabile, numit IZI, care permite returnarea PET-urilor, dozelor și sticlelor direct într-un sac, fără scanarea individuală. Suma aferentă este virată automat pe card prin intermediul aplicației. Proiectul tânărului promite să elimine cozile și blocajele din sistemul clasic RetuRo.

Un tânăr din Iași propune o soluție inovatoare pentru colectarea ambalajelor de plastic reciclabile, menită să înlocuiască procesul lent și greoi al aparatelor clasice de tip SGR.

Sistemul revoluționar creat de tânărul ieșean, numit IZI, permite depunerea într-un singur sac a tuturor ambalajelor PET, aluminiu și sticlă, fără scanare individuală. Utilizatorii primesc automat suma aferentă direct pe card, prin aplicația dedicată, scrie Mediafax.ro.

Ideea a apărut în urma unui concurs spontan între prieteni. Aceștia au încercat să vadă cine introduce mai repede ambalajele în aparatele clasice, iar blocajele și întârzierile au scos la iveală limitele sistemului actual. Așa s-a născut alternativa IZI.

Inițiatorul proiectului, Ștefan Parascanu, spune că modelul funcționează asemănător punctelor „bulk” din București, dar cu o diferență esențială: nu este nevoie de separarea ambalajelor.

„Putem să spunem că funcționăm similar cu acele puncte „bulk” instalate în București, de exemplu în Militari, unde oamenii pot veni cu sacul și pot vărsa conținutul într-un RVM. Diferența este că, în cazul nostru, utilizatorul pune totul în același sac, inclusiv PET, aluminiu și sticlă. Sacii ajung apoi la depozitul nostru, unde noi îi desfacem și prelucrăm individual”, a declarat pentru Mediafax tânărul inventator.

Parascanu explică faptul că utilizatorii primesc aceeași sumă, respectiv 50 de bani pentru fiecare PET reciclat pentru că IZI face parte din același ecosistem RetuRo.

„Suntem înregistrați ca și comercianți, iar toți sacii procesați sunt predați către RetuRo ulterior. Practic, suntem o interfață între utilizatori și aparatele clasice”, a adăugat acesta.

Cum funcționează IZI

Procesul este gândit pentru a elimina cozile: utilizatorul scanează un cod QR în aplicație, containerul emite o etichetă, aceasta se lipește pe sac, iar după depunere suma este virată automat în cont. În testele pilot, utilizatorii au remarcat simplitatea și rapiditatea metodei.

Sistemul IZI se bazează pe o tehnologie brevetată și pe o rețea de containere inteligente interconectate cu aplicația mobilă. Scopul: să elimine dificultățile și timpul pierdut în sistemele tradiționale de returnare.

Proiectul intră acum în etapa lansării oficiale. Aplicația IZI este disponibilă în App Store și Google Play, iar locațiile containerelor pot fi vizualizate în aplicație.

Sistemul, IZI, implementat momentat doar la Iași

În prezent, sistemul funcționează doar în Iași, unde compania are opt locații, dar planurile de extindere sunt deja conturate. Bucureștiul este programat pentru anul viitor, iar obiectivul este ca rețeaua să ajungă la cel puțin 100 de puncte la nivel național, în orașe precum Iași, București, Cluj și Timișoara.

Ștefan Parascanu a obținut brevet de invenție pentru metoda de colectare, iar documentul urmează să fie publicat zilele următoare. Brevetul este momentan valabil doar în România, însă inventorul pregătește extinderea europeană, un proces complex și birocratic, dar necesar pentru validarea internațională a tehnologiei.

Tânărul inventator a studiat la Universitatea din Manchester și a lucrat ca Intern Analyst la sediul Barclays din Londra, în departamentul de Corporate Banking, înainte de a reveni în țară pentru a se implica în afacerea familiei și pentru a dezvolta prototipul IZI.