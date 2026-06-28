Sondaj Curs: 46% dintre bucureșteni consideră că Primarul General, Ciprian Ciucu, ar trebui să demisioneze după ce a fost pus sub acuzare de DNA

Un nou sondaj Curs, realizat între 16 și 26 iunie 2026, arată că 46% dintre bucureșteni consideră că Primarul General, Ciprian Ciucu, ar trebui să demisioneze după ce a fost pus sub acuzare de DNA. Analiza, efectuată la nivelul Municipiului București, în iunie 2026, relevă percepția locuitorilor asupra situației din România și din Capitală.

Un sondaj arată că 46% dintre respondenți consideră că Ciprian Ciucu ar trebui să demisioneze din funcția de primar general, în contextul anchetei penale. Alți 43% cred că acesta ar trebui să își continue mandatul.

De altfel, respondenții au fost întrebați despre competiția electorală pentru Primăria Generală a Capitalei.

Un sondaj arată că PNL și PSD ar obține câte 22% din voturi la alegerile locale, urmate îndeaproape de AUR, cu 21%. USR este creditat cu 16%, iar SENS și PNRR-Piedone cu câte 5%. Rezultatele indică o competiție strânsă în Capitală, fără un favorit clar. Totodată, formațiuni noi precum PNRR-Piedone și ACT încep să câștige vizibilitate în opțiunile electoratului.

„În ciuda crizei politice prelungite de la nivel național, tabloul politic din Capitală nu s-a schimbat radical. Competiția dintre principalele partide rămâne foarte echilibrată, fără desprinderea unui favorit clar.

În același timp, se observă apariția unor formațiuni noi care încep să capete vizibilitate. PNRR-Piedone obține un scor care îl plasează în rândul partidelor care încep să conteze în opțiunile electoratului, iar ACT, partidul fondat de Claudiu Târziu, apare deja în intenția de vot, chiar dacă la un nivel încă redus”, transmite Curs.

Ce arată concluziile sondajului Curs

„În plan politic, criza națională nu a modificat semnificativ raportul de forțe din Capitală. PNL, PSD și AUR rămân într-o competiție foarte strânsă, ceea ce indică menținerea unui echilibru electoral între principalele formațiuni.

Sondajul evidențiază și începutul afirmării unor actori politici noi. PNRR-Piedone reușește să se poziționeze peste pragul de relevanță electorală, iar ACT, formațiunea lansată de Claudiu Târziu, începe să fie prezentă în opțiunile unei părți a electoratului bucureștean.

În același timp, imaginea principalilor lideri politici rămâne marcată de un nivel ridicat de neîncredere, iar cazul primarului general Ciprian Ciucu divide aproape egal opinia publică”, arată concluziile sondajului.