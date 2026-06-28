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Sondaj Curs: 73% dintre bucureșteni consideră că România merge într-o direcție greșită

Sondaj Curs: 73% dintre bucureșteni consideră că România merge într-o direcție greșită
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Rezultatele celui mai recent sondaj CURS arată că 73% dintre bucureșteni consideră că România merge într-o direcție greșită. Analiza, efectuată la nivelul Municipiului București, în iunie 2026, relevă percepția locuitorilor asupra situației din România și din Capitală. Cercetarea măsoară opiniile despre problemele orașului, încrederea în liderii politici, intenția de vot și efectele ultimelor evoluții politice asupra electoratului.

Un nou sondaj Curs, realizat între 16 și 26 iunie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.069 de adulți din București, a arătat că 73% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție nefavorabilă. Practic, acest rezultat, analizat în baza sondajului, indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul bucureștenilor față de direcția în care merge țara. Rezultatele reflectă și un climat accentuat de neîncredere, pe fondul contextului politic și economic recent.

Sondaj Curs: 73% dintre bucureșteni consideră că România merge într-o direcție greșită. Sursă foto: Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS

Traficul, aglomerația, starea drumurilor și locurile de parcare se află printre problemele indicate de respondenți

De asemenea, potrivit sondajului, 35% dintre respondenți consideră că traficul și aglomerația reprezintă cea mai importantă problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. De altfel, 18% dintre respondenți susțin că o altă problemă importantă este reprezentată de starea străzilor și a drumurilor. Sondajul arată că 11% dintre cei care au luat parte la cercetare consideră că locurile de parcare reprezintă și ele o problemă.

„Rezultatele arată că mobilitatea urbană reprezintă principala preocupare a bucureștenilor. Derularea simultană a mai multor lucrări de infrastructură rutieră pare să fi accentuat nemulțumirea legată de trafic și de timpul petrecut în deplasare”, se arată în sondaj.

Nemulțumirile respondenților. Sursă foto: Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS

„Sondajul CURS arată că nemulțumirea bucureștenilor față de direcția în care merge România rămâne ridicată, iar percepția asupra evoluției Capitalei este ceva mai favorabilă, dar continuă să fie predominant critică.

Traficul și mobilitatea urbană reprezintă principala preocupare a locuitorilor Bucureștiului și tema care domină agenda administrației locale. Rezultatele sugerează că amploarea lucrărilor de infrastructură desfășurate simultan a accentuat percepția negativă asupra traficului și aglomerației”, se arată în concluziile sondajului.

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