Sondaj CURS. Austeritatea i-a îmbogățit și mai tare pe bogați si i-a sărăcit, evident, pe cei mulți și săraci. Vezi cifrele

Austeritatea lovește cu putere în partidele coaliției. Potrivit ultimului sondaj CURS, formațiunile politice din România par să se afle pe panta descendentă a sinusoidalei încrederii românilor. Singurul care-și revine pare a fi PSD, care recuperează din procentele pierdute.

Răspunsurile a 1.100 de români au adus AUR la 34%, în septembrie, după ce, în mai, partidul înregistra 35%, iar în iulie-38%. PSD, însă, are o revenire de 3%, după un 24% în mai, un 20% în iulie. Acum a recuperat trei procente, din cele patru pierdute anterior.

Opiniei publice i s-a cerut părerea, în perioada 5-19 septembrie 2025, la nivel național, despre cum ar arăta topul câștigătorilor politici, dacă ar avea loc alegeri parlamentare în viitorul apropiat.

Conform rezultatelor înregistrate, 34% dintre români ar vota cu AUR, 23% ar vota cu PSD, 16% ar vota cu PNL și doar 12%, cu USR. UDMR și SOS și-ar adjudeca și ele câte 5% dintre sufragiile electoratului, în timp ce POT, doar 2%.

Ce cred românii despre politicienii care-i conduc sau care au candidat pentru o funcție de conducere

Nici liderii politici nu se bucură de un capital de încredere care să atingă și nici să depășească 50%. Călin Georgescu se menține pe primul loc cu 40%, urmat la două procente de George Simion-38% și de Nicușor Dan, cu 34%.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu este umăr la umăr cu premierul Ilie Bolojan, creditați de români cu 26%. Liderul POT, Anamaria Gavrilă, șeful USR-Dominic Fritz și președinta SOA-Diana Șoșoacă au fiecare câte 19%.

Când vine vorba de încrederea românilor în instituții, situația înregistrează o constantă. Armata și pompierii primesc 79% din voturile românilor, în timp ce Biserica înregistrează 70%, urmată de Poliție cu 56%.

Procente de și peste 50% primesc și entități precum Uniunea Europeană(55%), ONU(50%), iar mediul privat își adjudecă 52% dintre sufragii, potrivit aceluiași sondaj CURS.

Instituțiile publice, în schimb, nu reușesc să atingă niciuna pragul de 50%. Președinția României este cotată cu un 40%, în timp ce Guvernul primește și mai puțin-27%, Curtea Constituțională-26% și Parlamentul-25%

Românii încă nu s-au lămurit dacă măsurile guvernamentale sunt corecte sau, nu

Potrivit aceluiași sondaj, 36% dintre respondenți consideră că guvernanții au acționat corect prin impunerea unora dintre decizii, în timp ce 29% dintre români le consideră nejustificate și nenecesare, iar 24%, justificate și necesare.

Însă, când vine vorba despre efectele acestora asupra vieții de zi cu zi, 52% dintre cei sondați au declarat că au un impact foarte mare, iar 31% un impact mare. Doar 9% au spus că efectele au fost mici, în timp ce 4% au simțit foarte puțin sau deloc, iar alți 4% nu au putut aprecia.

Nici direcția în care se îndreaptă țara nu pare una prea bună românilor. 70% dintre ei spun că ar merge într-o direcție greșită și doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 6% nu au avut un răspuns.

Austeritatea a făcut ca românilor să le meargă mai rău, în proporție de 46%, în timp ce 32% au rămas la același nivel, dar nu sunt mulțumiți, iar 16% dintre ei sunt mulțumiți, deși au păstrat un nivel constant al bunăstării financiare. Doar 4% dintre români au răspuns că le-a mers mai bine.

