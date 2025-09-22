Prima pagină » Actualitate » Sondaj CURS. Austeritatea i-a îmbogățit și mai tare pe bogați si i-a sărăcit, evident, pe cei mulți și săraci. Vezi cifrele

Luiza Dobrescu
22 sept. 2025, 10:57, Actualitate
Austeritatea lovește cu putere în partidele coaliției. Potrivit ultimului sondaj CURS, formațiunile politice din România par să se afle pe panta descendentă a sinusoidalei încrederii românilor. Singurul care-și revine pare a fi PSD, care recuperează din procentele pierdute. 

Răspunsurile a 1.100 de români au adus AUR la 34%, în septembrie, după ce, în mai, partidul înregistra 35%, iar în iulie-38%. PSD, însă, are o revenire de 3%, după un 24% în mai, un 20% în iulie. Acum a recuperat trei procente, din cele patru pierdute anterior.

Opiniei publice i s-a cerut părerea, în perioada 5-19 septembrie 2025, la nivel național, despre cum ar arăta topul câștigătorilor politici, dacă ar avea loc alegeri parlamentare în viitorul apropiat.

Conform rezultatelor înregistrate, 34% dintre români ar vota cu AUR, 23% ar vota cu PSD, 16% ar vota cu PNL și doar 12%, cu USR. UDMR și SOS și-ar adjudeca și ele câte 5% dintre sufragiile electoratului, în timp ce POT, doar 2%.

Ce cred românii despre politicienii care-i conduc sau care au candidat pentru o funcție de conducere

Nici liderii politici nu se bucură de un capital de încredere care să atingă și nici să depășească 50%. Călin Georgescu se menține pe primul loc cu 40%, urmat la două procente de George Simion-38% și de Nicușor Dan, cu 34%.

Liderul interimar al PSD,  Sorin Grindeanu este umăr la umăr cu premierul Ilie Bolojan, creditați de români cu 26%. Liderul POT,  Anamaria Gavrilă, șeful USR-Dominic Fritz și președinta SOA-Diana Șoșoacă au fiecare câte 19%.

Când vine vorba de încrederea românilor în instituții, situația înregistrează o constantă. Armata și pompierii primesc 79% din voturile românilor, în timp ce Biserica înregistrează 70%, urmată de Poliție cu 56%.

Procente de și peste 50% primesc și entități precum Uniunea Europeană(55%), ONU(50%), iar mediul privat își adjudecă 52% dintre sufragii, potrivit aceluiași sondaj CURS.

Instituțiile publice, în schimb, nu reușesc să atingă niciuna pragul de 50%. Președinția României este cotată cu un 40%, în timp ce Guvernul primește și mai puțin-27%,  Curtea Constituțională-26% și Parlamentul-25%

Românii încă nu s-au lămurit dacă măsurile guvernamentale sunt corecte sau, nu

Potrivit aceluiași sondaj, 36% dintre respondenți consideră că guvernanții au acționat corect prin impunerea unora dintre decizii, în timp ce 29% dintre români le consideră nejustificate și nenecesare, iar 24%, justificate și necesare.

Însă, când vine vorba despre efectele acestora asupra vieții de zi cu zi, 52% dintre cei sondați au declarat că au un impact foarte mare, iar 31% un impact mare. Doar 9% au spus că efectele au fost mici, în timp ce 4% au simțit foarte puțin sau deloc, iar alți 4% nu au putut aprecia.

Nici direcția în care se îndreaptă țara nu pare una prea bună românilor. 70% dintre ei spun că ar merge într-o direcție greșită și doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 6% nu au avut un răspuns.

Austeritatea a făcut ca românilor să le meargă mai rău, în proporție de 46%, în timp ce 32% au rămas la același nivel, dar nu sunt mulțumiți, iar 16% dintre ei sunt mulțumiți, deși au păstrat un nivel constant al bunăstării financiare. Doar 4% dintre români au răspuns că le-a mers mai bine.

Despre CURS

Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS este cel mai vechi institut de cercetare sociologică din România, cu o experiență de peste cinci decenii în sondaje și analize sociale. De-a lungul timpului, CURS a documentat constant schimbările din societatea românească prin studii de opinie publică, cercetări electorale și exit poll-uri la toate rundele de alegeri.

Metodologiile utilizate respectă standardele internaționale de calitate, iar rețeaua proprie de intervievatori acoperă toate regiunile țării, inclusiv comunitățile greu accesibile. CURS este membru ESOMAR și colaborează cu instituții publice, organizații neguvernamentale și parteneri internaționali.

