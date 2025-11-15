Prima pagină » Actualitate » Sony lucrează la un film despre jucăriile Labubu, cu potențial de a deveni o franciză

15 nov. 2025, 11:25, Actualitate
Jucăriile de pluș Labubu ar putea să ajungă pe marile ecrane. Sony Pictures a cumpărat drepturile de ecranizare ale jucăriei de pluș are a făcut senzație și se află în faza de dezvoltare a unui lungmetraj, care, dacă va avea succes, ar putea sta la baza unei noi francize, scrie The Guardian.

Acordul, dezvăluit pentru prima dată de Hollywood Reporter, a fost semnat în acaestă săptămână între producătorii chinezi de jucării și Sony Pictures, a cărei divizie de animație se bucură de succesul global al filmului KPop Demon Hunters.

Niciun producător sau regizor nu este încă asociat acestui proiect și nu este încă clar dacă filmul va fi live-action sau de animație.

Jucăriile au fost proiectate de artistul european Kasing Lung și au fost vândute inițial ca parte a unei linii de figurine cu monștri de către compania How2 Work. Ele au devenit populare pentru prima dată în Asia de Sud-Est în 2019, după ce au fost comercializate de retailerul chinez Pop Mart.

Popularitatea acestor păpuși, care, potrivit lui Lung, au fost inspirate de basmele nordice după ce s-a mutat din Hong Kong în Olanda în copilărie, a fost alimentată de postările de pe rețelele sociale cu unboxing-uri live ce prezintă colecții rare, dar și de adoptarea lor de către vedete.

Astfel, cântăreața Lisa, membră a trupei KPop Blackpink, a dus frenezia la un alt nivel, atașând păpușile la gențile sale, în timp ce vedete ca Rihanna și Emma Roberts au contribuit la promovarea brandului Labubu ca noi accesorii „de lux”.

Noile ediții se vând acum pe Pop Mart în câteva minute și numai în ultimul an, profiturile Pop Mart au crescut cu 350%, în timp ce versiunile în ediție limitată ale păpușilor au ajuns la prețuri de șase cifre la licitație, pe o piață secundară supraîncălzită.

De precizat este că, personajele potențiale pentru un lungmetraj includ Labubu, păpușa monstru principală a liniei, dar și colegul lider, Zimomo, companionul Mokoko și iubitul Tycoco, printre alții.

