Sorin Grindeanu a dezvăluit ce a dus la scăderea PSD în sondaje. Care au fost cele două greșeli

Sorin Grindeanu a declarat în cadrul unui interviu ce a determinat scăderea PSD-ului în sondaje. El a spus și care au fost cele două greșeli majore ale social-democraților.

Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce acum partidul pe care îl conduce a scăzut atât de mult în procente, ajungând și la 20%.

De ce a scăzut PSD în sondaje în viziunea lui Sorin Grindeanu

„Plecăm de la ce mi-a lăsat Marcel Ciolacu, nu alți lideri PSD. De acolo am preluat, de la rezultatele date votul pentru Parlament a fost 22-23%. Lucrurile s-au schimbat. Cel mai bun rezultat în 2016-2017 aveam 45%, dar nu exista un partid de tipul AUR în Parlament, a fost un mesaj care a venit și a strâns și zona de sub social democrație și zona asta. Sunt multe cauze pentru care am scăzut sub 20%. Oricât de bine s-a guvernat sau de mai puțin bine PSD-ul chiar dacă nu a avut anii PNL-ului la guvernare, din 2012, PSD a fost vreo 10-11, PNL puțin mai mult. Toate aceste lucruri se văd, se simt, chiar daca ai făcut ce trebuie. Erodarea de la guvernare se simte și în procente”, a spus Sorin Grindeanu în cadrul unui interviu la Antena 3.

Greșelile care au costat PSD-ul în sondaje

Liderul Partidului Social Democrat crede că au fost făcute două greșeli care au făcut să se ajungă în această situație. Prima ar fi listele comune propuse de PNL, anul trecut înainte de alegerile europarlamentare, iar a doua când l-a avut pe Victor Ponta candidat la alegerile prezidențiale.

„Greșeli pe care le faci, inevitabile. Doua greșeli – prima – anul trecut, înainte de europarlamentare, am crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL, când am avut lista comună. Acea greșeală a fost una mare. Când s-au sucit, a început o perioadă de vreo 6 luni în care și PSD și PNL au pierdut enorm. A doua – Cred ca PSD-ul trebuia sa aibă mai multe discuții cu Ponta în a nu candida”, a mai spus Sorin Grindeanu