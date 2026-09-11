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Sorin Grindeanu a transmis tinerilor social democraţi că „guvernul mono-sprâncenat” a aruncat ţara în faliment şi că „n-a scăpat nimeni de Ilie”

Luiza Dobrescu
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Prezent, vineri, la Şcoala de Vară a tineretului social democrat, liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a vorbit acestora despre viziunea pe care o are referitoare la „pepiniera” de cadre a formaţiunii politice.

Grindeanu nu a uitat să-l menţioneze nici pe premierul demis, Ilie Bolojan, pe care îl consideră principalul vinovat pentru faptul că, potrivit statisticilor la nivel european, România este ţara cu cei mai mulţi tineri şomeri.

„Cu fiecare zi că interimatul mono-sprâncenat cu tineri frumoși și liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. Aici pot să detaliez un pic și să vă spun că unul din trei tineri este în prezent șomer. Suntem țara europeană cu cei mai mulți tineri fără un loc de muncă, iar combinația aceasta dintre salarii reduse, inflație ridicată, costuri mari pentru o chirie și accesul mai dificil la credit întârzie independența voastră financiară”, a transmis Grindeanu, la Neptun, vineri.

Sorin Grindeanu: „N-a scăpat absolut nimeni de Ilie”

Liderul social democrat a transmis tinerilor prezenţi la Şcoala de Vară a TSD, de la Neptun, că ştie exact prin ce trec aceştia.

„Să fii tânăr social democrat este ca şi când ai merge cu o maşină fără frâne, dar trebuie să ajungi cu ea la destinație și la ora exactă.

Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane, nu vreau să țipați la ordin pe lângă girafe mimând libertatea de gândire.

Nu vreau să vă jigniți părinții sau bunicii doar pentru că au altă opțiune politică și, mai ales, nu mi-aș dori să vă văd plini de ură pe toți cei care nu vă împărtășesc punctele de vedere. „, subliniind valul de ostilitate din ultima vreme împotriva social democraţilor.

Şeful PSD a amintit celor prezenţi la hotelul Caraiman de la Neptun că dezastrul economic şi social este cauzat exclusiv de Guvernul Ilie Bolojan, care a decis să taie din veniturile tuturor categoriilor socio-profesionale.

„N-a scăpat absolut nimeni de Ilie.

N-au scăpat nici tinerii, n-au scăpat nici bătrânii, n-au scăpat nici mamele, n-au scăpat nici copii, n-au scăpat nici mediul privat sau sectorul public. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de C.A.P., până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii.

De aceea noi nu trebuie să mai lăsăm România pe mâinile lor.”

Grindeanu şi-a exprimat optimismul cu privire la formarea unui guvern cu puteri depline în următoarele săptămâni, care să ia conducerea din mâinile „unui contabil de CAP”.

„Am fost cu toții victimele obsesiei unui contabil de CAP. Până la urmă este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD. Sau format în jurul Partidului Social Democrat”.

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