Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”

Bianca Dogaru
18 aug. 2025, 14:24, Actualitate
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit la declarații în fața sediului partidului, unde a făcut câteva afirmații în fața presei. Acesta a anunțat că a avut mai multe întâlniri cu prim-ministrul Ilie Bolojan, inclusiv duminică seară, pentru a găsi soluții privind măsurile fiscale și reglementările solicitate de consiliile județene.

„Am avut mai multe întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, inclusiv aseară pentru a încerca să găsim soluții cu privire la ce am anunțat. Nu avem nicio problemă cu pachetul care vizează eliminarea privilegiilor. Sunt în dezbatere publică două propuneri pe administrație și măsuri fiscale. Pe măsurile fiscale, cred că aceste măsuri trebuie discutate la pachet cu această rectificare, să știm unde ne aflăm și ce ne propunem până la finalul anului,” a declarat Grindeanu.

