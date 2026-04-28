Sorin Grindeanu comentează demisia din PSD a Victoriei Stoiciu: „Mă gândesc că îşi dă şi din Senat”

Liderul social democraţilor, Sorin Grindeanu, spune că demisia senatorului Victoria Stociu, din PSD, este un rezultat al democraţiei.

Victoria Stoiciu a refuzat să semneze moţiunea de cenzură comună PSD-AUR-PACE prin care se solicită demiterea Guvernului Ilie Bolojan.

Aceasta şi-a motivat gestul prin faptul că nu poate fi de acord cu ideea „normalizării fascismului”.

Întrebat marţi de ziarişti despre acest aspect, Sorin Grindeanu a răspuns că „e democraţie, face ce-şi doreşte.”

„Mă gândesc că îşi dă şi din Senat”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus „că nu dau înapoi de la nimic” când a fost întrebat dacă îşi va da demisia de la Camera Deputaţilor, cât va exista un protocol şi „când o va face şi Abrudean.”

