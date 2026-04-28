Fost vicepreședinte PSD, senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din partid. Își explică în termeni duri gestul

Fost vicepreședinte PSD, senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din partid din cauza moțiunii PSD-AUR. Anunțul a fost făcut pe Facebook.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total.

Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem, a scris Victoria Stoiciu, marți dimineață, pe Facebook.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”

Senatoarea PSD a adăugat că nu va gira „normalizarea fascismului”.

„Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment.

De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete.

Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.

Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a mai transmis Victoria Stoiciu.

Foto: Facebook/Victoria Stoiciu

