Sorin Grindeanu, furios pe premierul Bolojan din cauza legii pensiilor magistraților: „S-a pierdut vremea”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la adresa premierului Ilie Bolojan și l-a acuzat că a pierdut timp prețios în adoptarea legii pensiilor magistraților.

Întrebat în cadrul unei conferințe dacă a ajuns la un consens cu premierul în ceea ce privește pensiile magistraților, liderul PSD a spus că este „furios și supărat” pe felul în care a acționat Bolojan.

„Sincer în acest moment nu știu ce pare și ce nu pare. Sunt supărat, furios că s-au pierdut 21 de zile. S-a pierdut vremea când am fi putut avea o lege care să fie acum spre final. Nu am văzut încă propunerea cu care ar veni în acest moment guvernul. Își păstrează aceeași formă a legii sau nu, nu pot să comentez că nu știu,” a declarat Grindeanu.

Grindeanu o taxează și pe Oana Gheorghiu, care a acuzat că pensiile magistraților se plătesc din banii destinați copiilor săraci

„Unii nu își doresc să fie lege, vor doar să câștige capital politic. Trebuie să trecem de zona asta de populism care vine de la guvern. Cum ar fi să răspundă și cei de la CSM la fel și să spună, OK, avem 30 de zile pe lege să dăm un răspuns?” , a spus Grindeanu.

