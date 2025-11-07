Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu, săgeți la liberali și USR: „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”

Sorin Grindeanu, săgeți la liberali și USR: „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”

07 nov. 2025, 14:37, Știri politice
Sorin Grindeanu, săgeți la liberali și USR: „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”

Sorin Grindeanu, aflat la Congresul PSD pentru înscăunarea sa ca noul șef cu puteri depline al partidului, lansează un atac la adresa liberalilor. Subiectul? Controversatul om de afaceri Fănel Bogos, Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui și premierul Ilie Bolojan.

Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt, o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire, spune Grindeanu.

„Astăzi, în fața dumneavoastră, declar ofensivă totală împotriva celor care vorbesc despre modernizarea României, dar nu au construit niciun drum, ofensivă totală împotriva populismului găunos. Societatea românească s-a schimbat, nu mai e suficient să crești salarii și pensii. Dacă vrei să câștigi, trebuie să faci mult mai mult, la fel cum viitorul României nu poate fi redus la tăieri statistice”, declară șeful PSD.

Nici USR-iștii n-au scăpat de șeful PSD: „Pentru a ajunge pe o funcție trebuie să fii USR-ist cu 28.000 de lei pensie”.

„Mai nou, pentru a ajunge pe o funcție trebuie să fii USR-ist, special, cu o pensie de 28.000 de lei pensie la 50 de ani și cotizat în campania prezidențială. TVA-ul crește în timp ce soluțiile corecte și europene precum impozitarea progresivă sunt amânate. În 2027 aceste lucruri se vor schimbă. Acest lucru va trebui să-l înțeleagă și dreapta. Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate”, a declarat Sorin Grindeanu.

De partea cealaltă a baricadei, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, le-a transmis și el un mesaj social-democraţilor înaintea Congresului PSD:

„Le doresc cu toată consideraţia şi colegialitatea: succes şi responsabilitate. Fiecare dintre partidele din coaliţie are o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernarea ţării noastre. Cu cât noi ne comportăm mai responsabil, cu atât rezultatele acestei guvernări vor fi mai bune, e mai puţin important dacă pentru un partid sau altul, important este să fie bune pentru ţară”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

PSD – de la Iliescu, la Grindeanu. Congresul a început. În sală sunt prezenți foștii președinți: Năstase, Geoană, Ponta și Ciolacu

Coaliția ar putea ajunge la o DECIZIE pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare

Citește și

FLASH NEWS Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
15:46
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, șeful PSD, trasează noua linie de direcție a partidului: „PSD devine partidul oamenilor”
14:27
Sorin Grindeanu, șeful PSD, trasează noua linie de direcție a partidului: „PSD devine partidul oamenilor”
VIDEO Ilie Bolojan confirmă predarea ștafetei lui Sorin Grindeanu în 2027. „Voi căuta să respect protocolul”
13:47
Ilie Bolojan confirmă predarea ștafetei lui Sorin Grindeanu în 2027. „Voi căuta să respect protocolul”
FLASH NEWS Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților
13:44
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților
VIDEO Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „PSD și USR nu au cum să guverneze împreună”
13:04
Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „PSD și USR nu au cum să guverneze împreună”
NEWS ALERT Fostul premier, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul PSD: USR trebuie sa plece din aceasta Coaliție. Victor Ponta face același apel
13:04
Fostul premier, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul PSD: USR trebuie sa plece din aceasta Coaliție. Victor Ponta face același apel
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
PODCAST ALTCEVA Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
15:51
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
ECONOMIE Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
15:41
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
EXTERNE Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
15:40
Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
EXTERNE Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
15:37
Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
ȘTIINȚĂ Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman
15:16
Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman