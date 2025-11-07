Sorin Grindeanu, săgeți la liberali și USR: „Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”

Sorin Grindeanu, aflat la Congresul PSD pentru înscăunarea sa ca noul șef cu puteri depline al partidului, lansează un atac la adresa liberalilor. Subiectul? Controversatul om de afaceri Fănel Bogos, Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui și premierul Ilie Bolojan.

„Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt, o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire”, spune Grindeanu. „Astăzi, în fața dumneavoastră, declar ofensivă totală împotriva celor care vorbesc despre modernizarea României, dar nu au construit niciun drum, ofensivă totală împotriva populismului găunos. Societatea românească s-a schimbat, nu mai e suficient să crești salarii și pensii. Dacă vrei să câștigi, trebuie să faci mult mai mult, la fel cum viitorul României nu poate fi redus la tăieri statistice”, declară șeful PSD.

Nici USR-iștii n-au scăpat de șeful PSD: „Pentru a ajunge pe o funcție trebuie să fii USR-ist cu 28.000 de lei pensie”.

„Mai nou, pentru a ajunge pe o funcție trebuie să fii USR-ist, special, cu o pensie de 28.000 de lei pensie la 50 de ani și cotizat în campania prezidențială. TVA-ul crește în timp ce soluțiile corecte și europene precum impozitarea progresivă sunt amânate. În 2027 aceste lucruri se vor schimbă. Acest lucru va trebui să-l înțeleagă și dreapta. Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate”, a declarat Sorin Grindeanu.

De partea cealaltă a baricadei, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, le-a transmis și el un mesaj social-democraţilor înaintea Congresului PSD:

„Le doresc cu toată consideraţia şi colegialitatea: succes şi responsabilitate. Fiecare dintre partidele din coaliţie are o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernarea ţării noastre. Cu cât noi ne comportăm mai responsabil, cu atât rezultatele acestei guvernări vor fi mai bune, e mai puţin important dacă pentru un partid sau altul, important este să fie bune pentru ţară”.

