Sorin GRINDEANU: „Partenerii europeni și cei din NATO trebuie să conștientizeze importanța României pentru asigurarea unui climat de securitate”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj dup Reuniunea Anuală a Diplomației Române, unde a susținut un discurs în care și-a exprimat susținerea față de eforturile SUA cu privire la negocierile de pace în contextul războiului din Ucraina. Grindeanu a subliniat într-un mesaj, pe rețelele de socializare, că „partenerii europeni și cei din NATO trebuie să conștientizeze mai mult importanța României pentru asigurarea unui climat de securitate”.

„Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) reprezintă o ocazie importantă pentru setarea unor noi linii de acțiune externă ale României!

În această perioadă de o complexitate geostrategică fără precedent este cu atât mai important ca instituțiile statului să asigure sprijinul și resursele necesare profesioniștilor din serviciul extern.

România are toate atuurile pentru a deveni o voce internațională cu adevărat relevantă.

Consolidarea poziției pe Flancul Estic al UE și al NATO, inclusiv prin dezvoltarea capacităților industriei de apărare, reprezintă un obiectiv pe care trebuie să îl promovăm constant prin acțiunea serviciului extern al României.”, a precizat Grindeanu.

„Voi oferi tot sprijinul necesar pentru atingerea obiectivelor de țară”

„Este un moment în care partenerii europeni și cei din NATO trebuie să conștientizeze mai mult importanța României pentru asigurarea unui climat de securitate internațional stabil, predictibil și echilibrat.

Din această perspectivă este importantă inclusiv întărirea capacității economice a României, care trebuie să adere rapid la OCDE.

Temele prezentate astăzi de profesioniştii serviciului diplomatic al României au reprezentat și un moment de reflecție pentru stabilirea liniilor concrete de acțiune în viitorii ani.

Am dat asigurări că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților și de lider al #PSD, voi oferi tot sprijinul necesar pentru atingerea obiectivelor de țară care pot face #România mai puternică și mai respectată în plan internațional!”, a mai adăugat liderul interimar PSD.

FOTO: Facebook/ Sorin Grindeanu