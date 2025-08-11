Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”

După ieșirea din ședința de partid, liderul Sorin Grindeanu a declarat, după ieșirea din ședința de partid, că Titus Corlățean, cel care s-a anunțat drept candidat la șefia PSD este un coleg pe care-l respectă și se bucură că mai există concurență în partid.

Europarlamentarul Titus Corlățean și-a anunțat intenția să candideze pentru șefia PSD. Actualul interimar, Sorin Grindeanu, spune că „se bucură că mai există concurență în PSD”.

„Titus este un camard vechi. E un coleg pe care eu îl respect și e foarte bine că există concurență în PSD”, a declarat Grindeanu.

