În urma Consiliul de la Sinaia, PSD a decis că partidului va vota fie un guvern minoriat PSD, fie pentru un guvern politic construit în jurul partidului social democrat. Tot în consiliul de astăzi au fost adoptate și două rezoluții care stabilesc clar condițiile impuse de PSD ca să voteze un nou Guvern. Social-democrații cer un mandat clar de 24 de luni, impun 10 priorități naționale nenegociabile și solicită partidelor pro-europene să nu mai meargă cu disputele politice interne la Bruxelles, ca să nu mai fie blocate fonduri europene.