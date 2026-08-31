În urma Consiliul de la Sinaia, PSD a decis că partidului va vota fie un guvern minoriat PSD, fie pentru un guvern politic construit în jurul partidului social democrat. Tot în consiliul de astăzi au fost adoptate și două rezoluții care stabilesc clar condițiile impuse de PSD ca să voteze un nou Guvern. Social-democrații cer un mandat clar de 24 de luni, impun 10 priorități naționale nenegociabile și solicită partidelor pro-europene să nu mai meargă cu disputele politice interne la Bruxelles, ca să nu mai fie blocate fonduri europene.
Programul de guvernare trebuie discutat înaintea funcțiilor
Una dintre rezoluțiile PSD, intitulată „Acordul celor zece priorități naționale”, subliniază că social-democrații nu vor vota un cabinet bazat exclusiv pe o formulă politică. Negocierea programului de guvernare
trebuie să aibă loc înaintea oricărei împărțiri de funcții și portofolii ministeriale. Viitorul guvern va trebui să funcționeze cu un mandat fix de doi ani. Totodată, premierul și miniștrii vor fi supuși unor evaluări publice constante, iar orice măsură propusă de noul guvern va trebui să indice clar sursa de finanțare și instituția responsabilă.
Cele 10 priorități naționale obligatorii pentru susținerea PSD
Rezoluțiile PSD prevăd zece direcții strategice obligatorii pentru viitoarea guvernare:
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Refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor naționale.
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Securitatea națională, cu accent pe apărare și industria de profil, incluzând producția națională de drone.
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Reindustrializarea și finanțarea capitalului productiv românesc.
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Colectarea corectă a taxelor, menținerea disciplinei bugetare și combaterea fraudei.
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Reforma statului, prin crearea unui portal public unic și eliminarea birocrației redundante.
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Creșterea veniturilor populației corelată strict cu productivitatea și protejarea coeziunii sociale.
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Reforme reale în educație și sănătate, bazate pe rezultate palpabile.
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Susținerea agriculturii, a irigațiilor și a procesării agroalimentare pe plan intern.
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Continuarea infrastructurii majore și auditarea investițiilor strategice.
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Menținerea parcursului european și finalizarea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Liderii social-democrați au fixat și o serie de „linii roșii” pentru ieșirea dintr-un potențial acord guvernamental: încheierea unor înțelegeri secrete privind funcții sau bugete, protejarea corupției instituționale, modificarea unilaterală a priorităților stabilite sau orice abatere de la orientarea euroatlantică a României.
Disputele interne nu trebuie externalizate în Uniunea Europeană
O a doua rezoluție adoptată în Consiliul de la Sinaia
propune un „Pact pentru apărarea intereselor României în Uniunea Europeană”. Partidul Social Democrat condamnă demersurile prin care familiile politice europene ale PNL (Partidul Popular European) și USR (Renew Europe) au sesizat Comisia Europeană cu privire la legea integrității din România, acțiune care riscă să ducă la blocarea a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
PSD vrea ca partidele democratice să își asume un principiu clar: nicio dispută politică internă nu trebuie să ajungă la Bruxelles dacă aceasta pune în pericol interesele financiare și strategice ale țării. Social-democrații fac apel la un front comun la nivel european pentru atingerea unor obiective naționale majore, precum aderarea la zona euro, politica de coeziune și dezvoltarea agriculturii, și spun că Bruxelles-ul nu trebuie să mai fie transformat într-o extensie a luptelor politice de la București.