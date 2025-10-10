Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”

Soțul Mădălinei, polițista care și-a pierdut viața la numai 29 de ani, la scurt timp după ce a adus pe lune primul ei copil, a rupt tăcerea. Bărbatul a făcut mărturisiri tulburătoare despre noaptea tragediei, precum și despre momentele de coșmar trăite în clinica privată din Constanța: „A fost începutul calvarului”, a declarat el.

După un tratament de fertilizare in vitro, Mădălina reușise, în sfârșit, să rămână însărcinată. Cu toate că locuia în Giurgiu, ea alesese să nască la o clinică privată din Constanța, convinsă fiind că acolo va fi în siguranță. La data de 7 octombrie, în jurul prânzului, au apărut și primele probleme: dureri puternice și sângerări. A refuzat atunci internarea, dar seara a revenit în travaliu.

Nașterea a decurs însă aparent normal. Mădălina și-a ținut copilul la piept timp de 15 minute, moment filmat de soțul ei, care astăzi spune cu durere: „A fost cea mai frumoasă clipă și începutul calvarului.”

După naștere, starea tinerei s-a degradat rapid. Medicii au hotărât că este necesară o histerectomie, intervenția chirurgicală care i-ar fi putut salva viața. Dar, potrivit declarațiilor soțului, personalul clinicii l-ar fi presat să semneze un document prin care refuza această operație.

„Erau momente de panică. Mi-au pus o foaie A4 să semnez că nu vrem histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul. Le-am spus clar: nu vrem să riscăm viața ei! Doctorul mi-a zis: ‘Semnați, oricum o rupem’. Nu înțelegeam de ce… știam că nu fac bine”, povestește soțul, potrivit Observator News.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții clinicii private au spus că pacienta a suferit o hemoragie severă și că, în cele din urmă, s-a impus îndepărtarea uterului. Ei spun însă că, inițial, familia ar fi refuzat operația.

„Având în vedere deteriorarea rapidă a stării pacientei, s-a obținut acordul verbal al aparținătorului și s-a efectuat o histerectomie de urgență”, au transmis oficialii unității medicale.

Deoarece clinica privată nu avea secție de Terapie Intensivă, Mădălina a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Constanța. Medicii de acolo au făcut tot ce le-a stat în putere, însă era prea târziu.

„Doctorii de la ATI mi-au spus cu capul în jos: ‘Cu părere de rău, a venit stoarsă de sânge, aproape moartă. Ce puteam să mai facem?’”, povestește bărbatul cu lacrimi în ochi.

Soțul Mădălinei nu arată cu degetul spre nimeni, însă simte că tragedia putea fi evitată.

„Nu sunt medic, nu știu cine a greșit. Nu vreau să dau în cap, vreau doar să nu se mai întâmple nimănui. O greșeală a fost undeva… dar pe ea nu o mai aduce nimeni înapoi”, spune el, sfâșiat de durere.

