Prima pagină » Actualitate » Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”

Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”

10 oct. 2025, 21:29, Actualitate
Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”

Soțul Mădălinei, polițista care și-a pierdut viața la numai 29 de ani, la scurt timp după ce a adus pe lune primul ei copil, a rupt tăcerea. Bărbatul a făcut mărturisiri tulburătoare despre noaptea tragediei, precum și despre momentele de coșmar trăite în clinica privată din Constanța: A fost începutul calvarului”, a declarat el.

După un tratament de fertilizare in vitro, Mădălina reușise, în sfârșit, să rămână însărcinată. Cu toate că locuia în Giurgiu, ea alesese să nască la o clinică privată din Constanța, convinsă fiind că acolo va fi în siguranță. La data de 7 octombrie, în jurul prânzului, au apărut și primele probleme: dureri puternice și sângerări. A refuzat atunci internarea, dar seara a revenit în travaliu.

Nașterea a decurs însă aparent normal. Mădălina și-a ținut copilul la piept timp de 15 minute, moment filmat de soțul ei, care astăzi spune cu durere: „A fost cea mai frumoasă clipă și începutul calvarului.”

După naștere, starea tinerei s-a degradat rapid. Medicii au hotărât că este necesară o histerectomie, intervenția chirurgicală care i-ar fi putut salva viața. Dar, potrivit declarațiilor soțului, personalul clinicii l-ar fi presat să semneze un document prin care refuza această operație.

Erau momente de panică. Mi-au pus o foaie A4 semnez nu vrem histerectomie și ne asumăm chiar și decesul. Le-am spus clar: nu vrem riscăm viața ei! Doctorul mi-a zis: ‘Semnați, oricum o rupem’. Nu înțelegeam de ceștiam nu fac bine”, povestește soțul, potrivit Observator News.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții clinicii private au spus că pacienta a suferit o hemoragie severă și că, în cele din urmă, s-a impus îndepărtarea uterului. Ei spun însă că, inițial, familia ar fi refuzat operația.

Având în vedere deteriorarea rapidă a stării pacientei, s-a obținut acordul verbal al aparținătorului și s-a efectuat o histerectomie de urgență”, au transmis oficialii unității medicale.

Deoarece clinica privată nu avea secție de Terapie Intensivă, Mădălina a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Constanța. Medicii de acolo au făcut tot ce le-a stat în putere, însă era prea târziu.

Doctorii de la ATI mi-au spus cu capul în jos: ‘Cu părere de rău, a venit stoarsă de sânge, aproape moartă. Ce puteam mai facem?’”, povestește bărbatul cu lacrimi în ochi.

Soțul Mădălinei nu arată cu degetul spre nimeni, însă simte că tragedia putea fi evitată.

„Nu sunt medic, nu știu cine a greșit. Nu vreau dau în cap, vreau doar să nu se mai întâmple nimănui. O greșeală a fost undevadar pe ea nu o mai aduce nimeni înapoi”, spune el, sfâșiat de durere.

Autorul recomandă:

Mădălina, tânăra din Giurgiu, a murit după ce a născut, la o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie

Citește și

ACTUALITATE After-school sau bonă? Cât trebuie să scoată din buzunar părinții pentru fiecare în parte
22:09
After-school sau bonă? Cât trebuie să scoată din buzunar părinții pentru fiecare în parte
VIDEO Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România
21:25
Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România
ACTUALITATE Un cetățean francez s-a aruncat în gol în Comarnic. Poliția a intervenit pentru recuperarea trupului neînsuflețit
21:14
Un cetățean francez s-a aruncat în gol în Comarnic. Poliția a intervenit pentru recuperarea trupului neînsuflețit
VIDEO Mai multe persoane ucise, cel puțin 19 date dispărute după o „explozie devastatoare” la o fabrică de MUNIȚIE în SUA
20:59
Mai multe persoane ucise, cel puțin 19 date dispărute după o „explozie devastatoare” la o fabrică de MUNIȚIE în SUA
ACTUALITATE Pentru că i s-a făcut o poftă nebună, un bărbat a mâncat 3 kilograme de jeleuri fructate. Ce i s-a întâmplat apoi
20:19
Pentru că i s-a făcut o poftă nebună, un bărbat a mâncat 3 kilograme de jeleuri fructate. Ce i s-a întâmplat apoi
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Carambol pe Autostrada A1! Două persoane au fost rănite după ce cinci mașini și un TIR s-au ciocnit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Capital.ro
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii i-au fredonat această melodie
Evz.ro
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai lung corn de rinocer lânos găsit vreodată, recuperat din permafrostul siberian
FINANCIAR Românii strâng cureaua după SCUMPIRILE „bolojaniste”: „Am renunțat la Netflix. Am renunțat să mai comand de la Glovo. Am redus ieșirile în oraș”
22:28
Românii strâng cureaua după SCUMPIRILE „bolojaniste”: „Am renunțat la Netflix. Am renunțat să mai comand de la Glovo. Am redus ieșirile în oraș”
EXTERNE Germania, o țară fantastică, dar scumpă. Cât a ajuns să cheltuiască lunar o FAMILIE pentru a duce o viață decentă, în 2025
22:05
Germania, o țară fantastică, dar scumpă. Cât a ajuns să cheltuiască lunar o FAMILIE pentru a duce o viață decentă, în 2025
VIDEO Melania Trump a negociat direct cu Vladimir PUTIN /Opt copii ucraineni au fost repatriați datorită eforturilor ei
21:57
Melania Trump a negociat direct cu Vladimir PUTIN /Opt copii ucraineni au fost repatriați datorită eforturilor ei
HOROSCOP Zodiile care intră în cea mai strălucitoare etapă a vieții lor, până la finalul anului. Sunt gata să-și urmeze adevărata chemare
21:00
Zodiile care intră în cea mai strălucitoare etapă a vieții lor, până la finalul anului. Sunt gata să-și urmeze adevărata chemare
ECONOMIE Orașul în care poți mânca cea mai ieftină șaormă din România. Suma pe care a plătit-o o vloggeriță aprinde nostalgia după prețurile din anii 2010-2015
20:46
Orașul în care poți mânca cea mai ieftină șaormă din România. Suma pe care a plătit-o o vloggeriță aprinde nostalgia după prețurile din anii 2010-2015
EXTERNE 🚨 A 5-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Macron este așteptat să numească un nou premier
20:34
🚨 A 5-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Macron este așteptat să numească un nou premier
Naționala de handbal feminin are și antrenor secund! Coco Mihăilă și-a ales colaboratorii
SPORT Naționala de handbal feminin are și antrenor secund! Coco Mihăilă și-a ales colaboratorii
POLITICĂ Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale. Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan nu și-a permis NIMENI”
Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale. Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan nu și-a permis NIMENI”
EXCLUSIV Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”. Nepotul DICTATORULUI anunță când ar putea fi deschis muzeul
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”. Nepotul DICTATORULUI anunță când ar putea fi deschis muzeul
ACTUALITATE O sărmană refugiată din Ucraina a rămas fără un MILION de DOLARI la granița cu România. Agoniseala era ascunsă sub capota unui…Mercedes
O sărmană refugiată din Ucraina a rămas fără un MILION de DOLARI la granița cu România. Agoniseala era ascunsă sub capota unui…Mercedes
EXTERNE Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
Sari la bara de unelte