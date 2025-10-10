Spania răspunde CRITICILOR lansate de Trump: Suntem membri NATO cu drepturi depline

Spania nu se va lăsa intimidată de amenințările lansate de preşedintele american Donald Trump la adresa sa, după ce liderul de la Casa Albă a sugerat că aceasta ar trebui exclusă din NATO pentru că nu vrea să achite cota comună la bugetul de apărare al organizației.

Oficialii de la Madrid au transmis că rămân pe deplin angajați obiectivelor NATO, notează Barron’s.

„Spania este membru NATO cu drepturi depline. Suntem ferm angajați în îndeplinirea tuturor obiectivelor organizației la fel ca și Statele Unite. Fiecare stat membru NATO trebuie să îşi crească capacităţile militare conform planurilor de apărare stabilite de Alianţă. În acest caz, Spania este capabilă să atingă aceste obiective şi în limita a 2% din PIB”, transmit oficialii spanioli.

Liderul de la Casa Albă a criticat deschis Spania pentru că nu aderă la îndeplinirea țintei de 5% din PIB dedicată bugetului comun de apărare al NATO. Context în care Trump a sugerat excluderea Spaniei din organizație.

Actualmente, guvernul spaniol alocă 2% din PIB-ul țării pentru cheltuielile militare ale Alianței Nord-Atlantice. Însă premierul Pedro Sanchez nu este dispus să crească bugetul militar la noua țintă convenită de NATO în iunie.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”

Donald Trump ratează Premierul Nobel pentru Pace. Vladimir Putin spune că nu știe dacă îl „merita” / „Face cu adevărat multe”