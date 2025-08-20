Spectacol pe cer: Luna Neagră din 23 august 2025, un fenomen întâlnit o dată la 33 de luni

Un fenomen astrologic rar va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Este vorba despre Luna Neagră sezonieră, care are loc o dată la aproape trei ani și oferă o ocazie uluitoare pasionaților de astrologie, dar nu numai.

Astfel, cerul va găzdui un fenomen extrem de rar, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Este Luna Neagră sezoniră, care se arată o dată la 33 de luni. Deși nu va putea fi observatî direct pe cer, această lună specială vine la pachet și cu o priveliște uimitoare. Noaptea va fi total lipsită de lumina lunii.

În data de 23 august, luna va intra în faza de lună nouă, un moment ce are loc la fiecare 29,5 zile. Dar, de această dată, fenomenul are o semnificație specială, pe care astrologii îl numesc „Lună Neagră”. Ea nu poate să fie observată direct, pentru că Luna se află între Pământ și Soare, astfel, ea rămâne invizibilă pe planeta noastră.

De precizat este că Luna Neagră este exact opusul Lunii Albastre, dar și ea este la fel de rară. Acest fenomen este de două feluri: Luna Neagră lunaeă și Luna Neagră sezonieră. Cea lunară apare în momentul în care există două luni într-o singură lună calendaristică.

Luna Neagră sezoniră apare atunci când a treia lună nouă dintr-un anotimp care are patru luni noi. Acesta este fenomenul care are loc pe 23 august 2025.

Întrucât luna nu se va vedea pe cer, stelele vor străluci mai puternic, fapt care înseamnă că peisajul va fi un spectacol. Cei care vor să se bucure de acest fenomen sunt sfătuiți să caute un loc cât mai departe de orașe. În partea de sud-est a cerului se poate recunoaște Triunghiul de Vară, format din stelele: Vega, Deneb și Altair.

