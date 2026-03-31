Prima pagină » Actualitate » „Luna Roz” și „Luna Albastră”, două spectacole cosmice care au loc primăvara. Ce reprezintă și când vor putea fi observate

„Luna Roz” și „Luna Albastră”, două spectacole cosmice care au loc primăvara. Ce reprezintă și când vor putea fi observate

„Luna Roz” și „Luna Albastră”, două spectacole cosmice care au loc primăvara. Ce reprezintă și când vor putea fi observate
Galerie Foto 3
„Luna albastră” / FOTO -Shutterstock

Primăvara este anotimpul care aduce odată cu el două spectacole cosmice: „Luna Roz” și „Luna Albastră”. „Luna Roz” este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică, care va putea fi observată pe 1 aprilie și joacă un rol important în stabilirea datei Paștelui, iar „Luna Albastră”, reprezintă un alt fenomen rar, care poate fi observat pe 31 mai.

„Luna Roz” va atinge faza maximă miercuri, 1 aprilie, însă va părea aproape la fel de plină și în nopțile de marți și joi (31 martie și 2 aprilie). Însă, doar miercuri va apărea foarte aproape de steaua strălucitoare Spica, oferind un spectacol dublu pe cer. Denumirea nu are legătură cu culoarea Lunii, care nu se schimbă, potrivit Lieve Science.

Luna Plină Roz / Sursa foto: captură video us.today.com

Luna Plină Roz / Sursa foto: captură video us.today.com

Numele provine de la floarea sălbatică phlox roz, originară din America de Nord, care înflorește de obicei în a doua lună de primăvară, dar lna plină din aprilie mai are și alte denumiri în tradițiile populațiilor native americane, precum „Luna gheții care se sparge” (Algonquin), „Luna când râurile devin din nou navigabile” (Dakota), „Luna mugurilor plantelor și arbuștilor” (Tlingit) sau „Luna ierbii roșii care apare” (Oglala).

Potrivit Centrului pentru Studii Native Americane, în rândul unor comunități Anishinaabeg (Ojibwe) din regiunea Marilor Lacuri, aceasta mai e cunoscută și drept „Luna rachetei de zăpadă rupte”.

De asemenea, „Luna Roz” are și o semnificație în tradițiile religioase evreiești și creștine occidentale, în sensul că apariția sa marchează începutul sărbătorii evreiești Pesach (Paștele evreiesc), care în acest an începe la apusul zilei de 1 aprilie, în a 15-a zi a lunii ebraice Nisan, deoarece calendarul ebraic este unul lunisolar.

În creștinism, prima lună plină a primăverii este legată de data Paștelui. Astfel, conform Observatorului Naval al SUA, Paștele cade în prima duminică de după prima lună plină ecleziastică ce are loc în sau după ziua echinocțiului de primăvară.

Anul acesta, echinocțiul a fost pe 20 martie, iar următoarea lună plină este pe 1 aprilie, astfel că Paștele Catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, iar în tradiția ortodoxă, Paștele va fi celebrat o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie.

Cea mai bună noapte pentru a observa Luna plină va fi 1 aprilie, când va răsări la est, odată cu apusul Soarelui.

Este recomandat să verificați orele exacte de răsărit și apus ale Lunii, pentru zona în care vă aflați, și să alegeți un loc cu vizibilitate bună spre orizontul estic.

Totodată, în apropierea „Lunii Roz” va putea fi observată și steaua Spica, cea mai strălucitoare din constelația Fecioara, iar în noaptea următoare, pe 2 aprilie, Luna în fază de descreștere va fi la doar 1,8 grade distanță de Spica, potrivit AstroPixels.

După „Luna Roz”, următoarea lună plină va fi „Luna Florilor”, pe 1 mai, cunoscută și sub numele de „Luna plantării porumbului” sau „Luna laptelui”.

Va fi prima dintre cele două luni pline din luna mai, a doua fiind așa-numita „Lună Albastră” – a doua lună plină dintr-o lună calendaristică – care va avea loc pe 31 mai.

Recomandarea video

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Ce face statul cu averea încasată din criza carburanților? Economist: Să vină cu măsuri complementare, menite să ajute categoriile defavorizate
14:27
Ce face statul cu averea încasată din criza carburanților? Economist: Să vină cu măsuri complementare, menite să ajute categoriile defavorizate
TURISM Țara îndrăgită de români care a interzis fumatul pe plajă. Se dau amenzi de 500 de euro pentru cine încalcă legea
14:25
Țara îndrăgită de români care a interzis fumatul pe plajă. Se dau amenzi de 500 de euro pentru cine încalcă legea
FLASH NEWS Saci de aur confiscați de ANAF de la casele de amanet. Inspectorii au vizat și casele de schimb valutar. Câte zeci de milioane de lei au confiscat
13:52
Saci de aur confiscați de ANAF de la casele de amanet. Inspectorii au vizat și casele de schimb valutar. Câte zeci de milioane de lei au confiscat
FINANCIAR BVB a deschis pe roșu marți, 31 martie. Cu cât s-a depreciat indicele BET
13:34
BVB a deschis pe roșu marți, 31 martie. Cu cât s-a depreciat indicele BET
POLITICĂ Nicușor Dan intervine în războiul PSD-Bolojan. L-ar fi chemat pe Grindeanu la Cotroceni. Grindeanu neagă
13:06
Nicușor Dan intervine în războiul PSD-Bolojan. L-ar fi chemat pe Grindeanu la Cotroceni. Grindeanu neagă
SĂNĂTATE Ce înseamnă dosarul electronic de sănătate, disponibil din această vară. Explicațiile președintelui CNAS
12:56
Ce înseamnă dosarul electronic de sănătate, disponibil din această vară. Explicațiile președintelui CNAS
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele militare americane din România
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
„Inamicul este mai puternic decât noi”: propagandiștii lui Putin recunosc superioritatea Ucrainei și cer demisia liderului de la Kremlin
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Schimbările climatice alterează praful saharian, iar Europa are de suferit
ALEGERI Viktor Orban riscă să piardă puterea după 16 ani de guvernare. Partidul Tisza al adversarului său, Peter Magyar, este favorit în ultimul sondaj
14:45
Viktor Orban riscă să piardă puterea după 16 ani de guvernare. Partidul Tisza al adversarului său, Peter Magyar, este favorit în ultimul sondaj
FLASH NEWS Grindeanu, scos din sărite de amânările infinite ale Guvernului în a lua o decizie majoră în privința carburanților
14:30
Grindeanu, scos din sărite de amânările infinite ale Guvernului în a lua o decizie majoră în privința carburanților
ECONOMIE Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
14:17
Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
RĂZBOI Câinii războiului: cum s-au transformat animalele fără stăpân de pe frontul din Ucraina în doar doi ani
14:17
Câinii războiului: cum s-au transformat animalele fără stăpân de pe frontul din Ucraina în doar doi ani
EMOȚIONANT Mirabela Grădinaru, pledoarie emoționantă: ”Una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca propriul copil să ajungă să se simtă atât de trist și să caute alinare într-o adicție”
14:16
Mirabela Grădinaru, pledoarie emoționantă: ”Una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca propriul copil să ajungă să se simtă atât de trist și să caute alinare într-o adicție”
FLASH NEWS Viktor Orbán a verificat cu ochii lui „prețul protejat” la pompă în Ungaria. Cât a plătit premierul maghiar pentru 33 de litri de motorină
14:16
Viktor Orbán a verificat cu ochii lui „prețul protejat” la pompă în Ungaria. Cât a plătit premierul maghiar pentru 33 de litri de motorină

Cele mai noi

Trimite acest link pe