„Luna Roz” și „Luna Albastră”, două spectacole cosmice care au loc primăvara. Ce reprezintă și când vor putea fi observate

Primăvara este anotimpul care aduce odată cu el două spectacole cosmice: „Luna Roz” și „Luna Albastră”. „Luna Roz” este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică, care va putea fi observată pe 1 aprilie și joacă un rol important în stabilirea datei Paștelui, iar „Luna Albastră”, reprezintă un alt fenomen rar, care poate fi observat pe 31 mai.

„Luna Roz” va atinge faza maximă miercuri, 1 aprilie, însă va părea aproape la fel de plină și în nopțile de marți și joi (31 martie și 2 aprilie). Însă, doar miercuri va apărea foarte aproape de steaua strălucitoare Spica, oferind un spectacol dublu pe cer. Denumirea nu are legătură cu culoarea Lunii, care nu se schimbă, potrivit Lieve Science.

Numele provine de la floarea sălbatică phlox roz, originară din America de Nord, care înflorește de obicei în a doua lună de primăvară, dar lna plină din aprilie mai are și alte denumiri în tradițiile populațiilor native americane, precum „Luna gheții care se sparge” (Algonquin), „Luna când râurile devin din nou navigabile” (Dakota), „Luna mugurilor plantelor și arbuștilor” (Tlingit) sau „Luna ierbii roșii care apare” (Oglala).

Potrivit Centrului pentru Studii Native Americane, în rândul unor comunități Anishinaabeg (Ojibwe) din regiunea Marilor Lacuri, aceasta mai e cunoscută și drept „Luna rachetei de zăpadă rupte”.

De asemenea, „Luna Roz” are și o semnificație în tradițiile religioase evreiești și creștine occidentale, în sensul că apariția sa marchează începutul sărbătorii evreiești Pesach (Paștele evreiesc), care în acest an începe la apusul zilei de 1 aprilie, în a 15-a zi a lunii ebraice Nisan, deoarece calendarul ebraic este unul lunisolar.

În creștinism, prima lună plină a primăverii este legată de data Paștelui. Astfel, conform Observatorului Naval al SUA, Paștele cade în prima duminică de după prima lună plină ecleziastică ce are loc în sau după ziua echinocțiului de primăvară.

Anul acesta, echinocțiul a fost pe 20 martie, iar următoarea lună plină este pe 1 aprilie, astfel că Paștele Catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, iar în tradiția ortodoxă, Paștele va fi celebrat o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie.

Cea mai bună noapte pentru a observa Luna plină va fi 1 aprilie, când va răsări la est, odată cu apusul Soarelui.

Este recomandat să verificați orele exacte de răsărit și apus ale Lunii, pentru zona în care vă aflați, și să alegeți un loc cu vizibilitate bună spre orizontul estic.

Totodată, în apropierea „Lunii Roz” va putea fi observată și steaua Spica, cea mai strălucitoare din constelația Fecioara, iar în noaptea următoare, pe 2 aprilie, Luna în fază de descreștere va fi la doar 1,8 grade distanță de Spica, potrivit AstroPixels.

După „Luna Roz”, următoarea lună plină va fi „Luna Florilor”, pe 1 mai, cunoscută și sub numele de „Luna plantării porumbului” sau „Luna laptelui”.

Va fi prima dintre cele două luni pline din luna mai, a doua fiind așa-numita „Lună Albastră” – a doua lună plină dintr-o lună calendaristică – care va avea loc pe 31 mai.

