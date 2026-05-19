Mircea Badea propune un scenariu exploziv: Cum era să se anuleze alegerile la Eurovision?

În cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena 3 CNN, Mircea Badea a comentat situația de la Eurovision privind modul în care a decurs votul. Prezentatorul TV a propus un scenariu exploziv: „Cum era să se anuleze alegerile la Eurovision?”.

România a fost reprezentată, anul acesta, de Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Țara noastră a ocupat cel de-al treilea loc în concursul muzical, însă ediția nu a fost „scutită” de scandaluri și tensiuni. În clasamentul final, Alexandra Căpitănescu a acumulat 296 de puncte. Ea a interpretat piesa „Choke me”. Anul acesta, Bulgaria s-a clasat pe primul loc, țara fiind reprezentată de artista Dara care a interpretat piesa „Bangaranga”. A acumulat un total de 516 puncte. Vezi AICI cine sunt cei 4 artiști din trupa Alexandrei Căpitănescu, precum și povestea lor.

Mircea Badea: „Dacă se anulau alegerile?”

Mircea Badea a avut o reacție publică.

„Ați văzut, apropo de alegeri. La Eurovision au votat specialiștii și după aceea a venit publicul și a cam răsturnat socotelile specialiștilor. Puteau să se anuleze alegerile la Eurovision. Dacă se anulau alegerile? Domne, ia stați puțin, nu e în regulă, pac! Anulăm alegerile la Eurovision, o luăm mâine de la capăt, cu alți concurenți. Cât de tare ar fi fost asta?”, a spus Mircea Badea în emisiunea „În Gura Presei” de la Antena 3 CNN.

Scandal la Eurovision

În urma celei de-a 70-a ediție a concursului Eurovision, însă, au existat și o serie de tensiuni. A fost stupoare după ce Moldova a oferit României doar 3 puncte. Votul a provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Tot atunci, prezentatoarea televiziunii din R. Moldova, Margarita Druță, a izbucnit în lacrimi după ce a anunțat doar 3 puncte pentru România. Vezi AICI ce a declarat.

De asemenea, șeful Teleradio-Moldova explică, pentru Gândul, ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații moldoveni scor mic României. Vezi AICI declarațiile.

Autorul recomandă: