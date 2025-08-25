Speriați de FACTURILE uriașe, consumatorii de energie au luat cu asalt sediile furnizorilor cu tarife mai mici pentru a-și schimba contractul

Consumatorii de energie electrică s-au confruntat cu o serie de probleme majore, generate de creșterea neplafonată a prețurilor și de lipsa de transparență a furnizorilor, în ultimele săptămâni. Șocul facturilor mult mai mari a determinat sute de oameni să se înghesuie la sediile companiilor de energie, în căutarea unor oferte mai avantajoase, însă situația a degenerat rapid în cozi interminabile și haos.

Mulți consumatori au primit facturi pentru luna august care au fost chiar și de trei ori mai mari față de cele din luna iulie. Un client a declarat pentru Știrile Kanal D că noua factură este „dublu și ceva” față de consumul anterior, fără ca instalația electrică să fi suferit modificări, ceea ce ridică suspiciuni privind modul de calcul al costurilor.

Creșterea prețurilor a fost resimțită puternic, iar mulți au încercat să negocieze direct cu furnizorii, însă fără succes.

La sediile principalilor furnizori, zeci de persoane au așteptat ore întregi pentru a discuta cu reprezentanții companiilor. Numerele de ordine au ajuns la valori foarte mari, iar unii clienți nici măcar nu au primit bon de ordine.

În plus, mulți au reclamat faptul că informațiile oferite pe site-urile oficiale sunt neclare și insuficiente, ceea ce a sporit frustrarea consumatorilor.

În încercarea de a reduce costurile, unii consumatori au decis să își schimbe furnizorul de energie, orientându-se către companii care oferă prețuri mai mici, de exemplu 1,06 lei pe kw/h.

Totuși, și aici au întâmpinat dificultăți, fiind nevoiți să facă față unor noi cozi și unui sistem suprasolicitat. Unii clienți au raportat erori repetate în contracte și facturi, ceea ce a generat și mai multă nemulțumire.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intervenit în această situație tensionată și a aplicat 24 de amenzi în valoare totală de peste 370.000 de lei unor companii mari din domeniul energiei electrice.

Aceste sancțiuni au fost date pentru faptul că furnizorii nu afișau prețul final în facturi sau pentru emiterea acestora cu întârziere, încălcând astfel drepturile consumatorilor.

Perspective și așteptări

Reprezentanții industriei energetice estimează că, în perioada următoare, ofertele de pe piață ar putea deveni mai competitive, însă consumatorii trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă, marcată de creșteri de prețuri cauzate de eliminarea subvențiilor, majorarea TVA-ului și consumul ridicat din lunile de vară.

