Curtea de Apel Bucureşti a aprobat extrădarea fostului director al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan. Acesta a fost condamnat de Judecătoria Chişinău la un an şi 6 luni de închisoare, pentru tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat. Instanţa a dispus arestarea lui Bălan pentru 30 de zile, în vederea predării. În martie, Bălan a fost trimis în judecată în judecată de DIICOT pentru trădare.

Potrivit informațiilor din dosar, spionul Alexandru Bălan se afla în legătură cu agentul KGB Belarus, Uladzimir (Vladimir) Varazhbitau (Vorozhbitov), Uladzimir (Vladimir) beneficia de susținerea altor 3 agenți KGB și fusese implicat anterior în dirijarea unui alt spion, Uladzislau Nadzeika, activ pe teritoriul Poloniei.

”În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti, potrivit stiripesurse.

Instanţa dispune extrădarea şi predarea către autorităţile judiciare din Republica Moldova, a lui Alexandru Bălan, cetăţean român şi moldovean, în vederea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare. Pedeapsta este aplicată prin sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), din 15 aprilie. Acuzele se referă la săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat. Acuzatul a consimțit la extrădare, mai arată instanța.

Acuzații grave la adresa fostului șef de serviciu secret al Republicii Moldova

În 15 aprilie, Alexandru Bălan a fost condamnat, în lipsă, la 1 an şi jumătate de închisoare pentru divulgarea secretului de stat, în dosarul pe care îl avea deschis în Republica Moldova.

Conform presei de la Chişinău, sentinţa a fost pronunţată după prima şedinţă în dosar, la care Bălan a participat online, fiind în arest la domiciliu în România. Inculpatul şi-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. La acel moment, NewsMaker.md relata că fostul şef adjunct al SIS se află în arest la domiciliu în România, unde este judecat într-un dosar pentru trădare de patrie. Acesta este acuzat că a transmis informaţii cu caracter de secret de stat unor ofiţeri KGB din Belarus.

AUTORUL RECOMANDĂ

