Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”

Spitalul privat din Constanța, acolo unde o tânără de 29 de ani a murit la scurt timp după naştere, a reacţionat în urma raportului făcut public de Ministerul Sănătăţii. În concret, reprezentanții spitalului au transmis că aspectele semnalate vizează elemente de natură administrativă şi tehnică, aflându-se în curs de remediere. Reamintim că Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a devoalat miercuri, într-o conferință de presă, neregulile grave descoperite la clinica privată din Constanța, unde în urmă cu două săptămâni, o femeie a murit la scurt timp după ce a născut un băiețel.

Oficialul de la Sănătate a confirmat informațiile publicate în exclusivitate de Gândul încă de miercuri dimineața, când au fost arătate imagini din „spital groazei”, dar și informații din raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în care se constată nereguli grave la clinica medicală Armonia din Constanța, operată de Isis Medical Center.

Raportul Corpului de Control a fost trimis la DNA și la Parchet, pentru ancheta penală în desfășurare. Directorul executiv al DSP Constanța a fost demis astăzi.

Inspectorii au decis, ca atare, închiderea activității blocului operator din cadrul clinicii și a compartimentului de Terapie Intensivă (ATI) și o serie de amenzi pentru nerespectarea normelor sanitare. (Articolul intregral AICI)

Reacția spitalului în care a murit mama însărcinată, după neregulile făcute publice de ministrul Rogobete

Spitalul Armonia a mai transmis că a început optimizarea procedurilor interne identificate, în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii.

„În urma raportului transmis de Ministerul Sănătăţii, dorim să precizăm că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, şi se află deja în curs de remediere. Echipa noastră a demarat toate măsurile necesare pentru actualizarea şi optimizarea procedurilor interne identificate, în deplină conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii”, a transmis spitalul Armonia din Constanța, potrivit informațiilor news.ro.

„Ca ministru al Sănătății nu pot tolera ca acest lucru să continue la nesfârșit”

Ministerul Sănătății a ridicat autorizația de funcționare pentru spitalul privat din Constanța, unde o tânără și-a pierdut viața în urma unei hemoragii după naștere. Deși spitalul functionează din 2009, la primărie ar fi figurat ca hotel timp de 14 ani, iar DSP a avizat funcționarea și în aceste condiții.

„Nu există filtru pentru bolnavi și pentru personalul medical, iar secția ATI nu respectă normele legale de funcționare. Nu mă pronunț în legătură cu activitatea medicală, nu ma pronunț în legătură cu o eventuală culpă medicală, pentru asta există anchete în desfășurare. Însă, din punct de vedere administrativ ca ministru al Sănătății nu pot tolera ca acest lucru să continue la nesfârșit”, a mărturisit oficialul de la Sănătate.

Putea fi salvată Mădălina, gravida moartă la o clinică privată din Constanța?

Femeia de doar 29 de ani, originară din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și alesese să nască la o clinică privată din Constanța, după ce mai multe spitale din București i-ar fi refuzat cererea de a naște natural, din cauza istoricului medical. Mădălina avea doar 29 de ani și era la prima sa naștere. În tot acel calvar, ea a reușit să aducă pe lume un băiețel perfect sănătos, însă nu a mai putut fi salvată.

Nașterea prin cezariană fusese recomandată inclusiv de medicii din clinica bucureșteană unde pacienta realizase fertilizarea in vitro. Cu toate acestea, femeia a insistat pentru o naștere naturală, conform planului de naștere semnat la spitalul din Constanța.

Potrivit informațiilor medicale, travaliul și nașterea s-au desfășurat fără incidente, însă la scurt timp femeia a început să piardă sânge în cantități mari. Echipa medicală a decis efectuarea unei histerectomii de urgență pentru a-i salva viața, dar pacienta și soțul au refuzat inițial intervenția, asumându-și riscurile. În final, intervenția a fost totuși efectuată, după ce o comisie medicală a aprobat procedura, întrucât viața femeii era în pericol.

„Mi-au spus să semnez că ne asumăm și moartea”

Soțul tinerei, care a asistat la naștere, povestește clipele de coșmar prin care a trecut soția sa care a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Mama lui nu a mai putut fi însă salvată

„Am născut împreună, îi era frică să stea singură. Am stat cu ea de la început până la final. I-au pus copilul pe piept, a fost un moment minunat, dar apoi a început calvarul. Mi-au spus să semnez, că ne asumăm și moartea. În stresul acela, nu știam dacă fac bine sau rău. Ea plângea, sângera, o durea. Am sperat până în ultima clipă că va fi salvată”, a mai spus el.

După operație, pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean Constanța, acolo unde a ajuns în stare critică. Potrivit medicilor de la ATI, femeia era „aproape stoarsă de sânge” și, în ciuda eforturilor, nu a mai putut fi salvată.

