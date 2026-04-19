1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care garantează adăpostul de influențe

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat că sporul de stres de 1.000 de euro pe care îl primesc angajații CCR reprezintă o „garanție în fața influențelor externe”. Cu alte cuvinte, șefa CCR lasă de înțeles că acesta ar fi prețul pentru integritatea judecătorilor pe care îi conduce.

Salariile consistente și sporurile de stres de la Curtea Constituțională nu sunt privilegii, ci garanții care pun judecătorii la adăpost de influențele externe.

Asta spune președinta CCR, Simina Tănăsescu, care lasă de înțeles că integritatea judecătorilor poate fi asigurată cu 1.000 de euro.

„Anvelopa salarială să nu spun generoasă, dar e consistentă”

„Salarizarea judecătorilor și angajaților CCR are în vedere activitatea pe care o desfășoară. Ea presupune și garantarea unei eventuale influențe. Anvelopa salarială să nu spun generoasă, dar e consistentă. În sensul că e corespunzătoare cu importanța, greutatea, atribuțiile instituției. Elementele salariului urmăresc ce stabilește legiuitorul. Ultimul spor tăiat la CCR e cel de doctorat. Ori de câte ori se întâmplă o reducere sau sporire la elementele din anvelopa salarială se aplică și la noi”, a declarat Simina Tănăsescu într-un interviu la TVR.

Șefa CCR dă detalii din culise despre anularea alegerilor din 2024

Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a vorbit și despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Șefa CCR a explicat care au fost motivele care au determinat instituția să anuleze alegerile și a subliniat că decizia nu a fost una ușoară.

Simina Tănăsescu a subliniat că motivele pentru care au fost anulate alegerile din 2024 țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale. De asemenea, șefa CCR a subliniat că motivele au fost detaliate într-o hotărâre care este publicată în Monitorul Oficial și care a trecut de multe teste juridice.

