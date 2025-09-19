Serviciul Român de Informații a lansat o licitație de aproape 140 de milioane de lei pentru achiziția unui sistem informatic integrat dedicat securității și tranzitului prin aeroporturile civile din România. Proiectul este finanțat din fonduri europene și va fi implementat în 17 aeroporturi naționale.

Serviciul Român de Informații (SRI) intenționează să cumpere un sistem informatic integrat pentru securitatea și tranzitul prin aeroporturile civile din România, bugetul licitației fiind estimat la 139,7 milioane de lei, fără TVA.

Procedura face parte din proiectul „Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului integrat la informații privind securitatea și tranzitul prin aeroporturi civile naționale”, finanțat prin fonduri europene nerambursabile, scrie Profit.ro.

Beneficiarul direct al proiectului este SRI, prin Brigada Antiteroristă, dar vor fi implicate și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, alături de cele 17 aeroporturi civile din România partenere, printre care Aeroportul Internațional Henri Coandă, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Aeroportul Internațional Iași, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu.

Durata contractului este stabilită la doi ani de la data atribuirii.

Ce capacități ar urma să aibă noul sistem informatic integrat

Potrivit caietului de sarcini, noul sistem va integra soluții pentru informarea cetățenilor privind zborurile, condițiile de călătorie, orientarea în aeroport și etapele de control de securitate.

Totodată, pentru îndeplinirea cerințelor SRI, infrastructura va include tehnologii precum remote screening, digitalizarea proceselor de verificare a conformității echipamentelor, traducere automată pentru comunicarea cu cetățeni străini și analiză video de tip object recognition.

Proiectul mai prevede o rețea de comunicații securizată și redundantă, care să interconecteze toate cele 17 aeroporturi civile incluse.

„Obiectivul general îl reprezintă creșterea eficienței operaționale, precum și extinderea și îmbunătățirea serviciilor în folosul cetățeanului, prin ridicarea nivelului de securitate a infrastructurii aeroportuare și asigurarea unei disponibilități ridicate a serviciilor”, se arată în documentația licitației.