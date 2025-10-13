STADION de 24 de milioane de euro, într-un oraș important din România, aproape gata. Va avea gazon hibrid, ca în țările nordice

O nouă arenă sportivă este pe punctul să apară pe harta stadioanelor din România. Construcția de 24 de milioane de euro, ridicată într-un oraș important din țară, este aproape gata, deși la un moment dat se specula că lucrările stagnează.

Se pare că realitatea e alta, iar în interior chiar s-a avansat cu lucrările.

Ce capacitate va avea noul stadion

Noul stadion se ridică în Timișoara și va avea o capacitate de 10.101 locuri. Ca noutate, gazonul va fi unul hibrid, așa cum există pe multe arene din nordul Europei.

Cosmin Tabără, fost viceprimar pe Bega și actual „vice” al Agenției Naționale pentru Sport, spune că se lucrează de zor la arena timișoreană, iar în mai puțin de două săptămâni va sosi și grinda de susține a celei de-a doua peluze, după ce prima a fost ridicată în august.

De asemenea, până la venirea iernii se vor monta și grinzile de susținere a acoperișului la Tribuna I și la „Oficială”, rămânând de făcut doar montarea acoperișului, compartimentarea tribunei oficiale și a celorlalte încăperi ale arenei.

PROSPORT.RO scrie că, dacă nu intervine ceva neprevăzut, stadionul din Timișoara va fi inaugurat în iunie 2026.

„În iunie 2026 va fi dat în folosință”

„Grinda de la peluza est a fost montată. În următoarele 10-14 zile va fi montată și a doua grindă la peluza vest, urmând ca tot în această toamnă să fie grinzile de susținere a acoperișului la tribuna I și tribuna oficială…

Pe acoperișul de la tribuna oficială a fost turnată ultima placă. Se lucrează la zidul de protecție din jurul acesteia și se vede în partea stângă că este deja decofrat și se va trece la izolație, montarea acoperișului și, ulterior, la compartimentarea tribunei oficiale, a camerelor, tuturor spațiilor pentru presă.

Jos a fost adusă deja cărămida, phorothermul cu care va fi construit, urmând ca în primăvară să se treacă la ultima etapă, legată de gazonul acestui stadion, un gazon hibrid pentru omologare și sperăm, și sunt convins, că în iunie 2026 acest stadion va fi dat în folosință”, a anunțat Cosmin Tabără.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CALCULE. Cum se poate califica România direct la CM 2026 după 1-0 cu Austria/ Clasamentul și programul meciurilor din grupa „tricolorilor”

Mircea Lucescu, anunț-ȘOC după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj”