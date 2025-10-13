Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu, ANUNȚ incredibil după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj”

13 oct. 2025, 09:37, Sport
Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat că pleacă de la națională dacă nu va califica direct echipa la CM 2026.

Lucescu a explicat cum România a învins Austria, 1-0, în preliminariile CM 2026 și anunță că victoria nu ar avea valoare dacă tricolorii nu se impun și în ultimele două meciuri ale grupei.

Naționala joacă în deplasare pe 15 noiembrie cu Bosnia-Herțegovina și pe 18 noiembrie cu San Marino.

România a câștigat cu Austria, 1-0, fundaşul Virgil Ghiţă marcând după o centrare a lui Ianis Hagi.

„E ce am cerut eu, ce am vrut să facem, să avem un comportament rațional. Au avut agresivitate, atitudine, s-au ajutat între ei, comunicarea fantastică. Au știut ce trebuie să facă în teren. Nicio minge nu ne-a surprins, ca la Viena, nu au putut folosi mingea lungă. Lucruri pe care le-am pregătit noi bine, și cu secvențe video. Au contat discuțiile purtate cu băieții, au dat roade. Am avut șansă, dar golul l-am construit, cu Ianis, cu Man.

Austriecii ies la presing și pierd marcajul. Acolo a apărut Ghiță extraordinar. El a mai marcat și în Germania, și în Polonia, știa unde trebuie să fie, cum să rezolve faza. E un rezultat bun, dar contează jocul, am dominat categoric. Duelurile, pe car mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate.

Și Dragomir, și Marius Marin au jucat bine, și Ianis, care și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat căpitan. Sunt foarte mulțumit pentru evoluția tuturor, Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniștit, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac. Lucruri pozitive, dar victoria e importantă dacă mai aduce alte victorii”, a spus Mircea Lucescu, la Antena 1.

Nu știu dacă rămân, o să vedem, eu am vrut doar să-mi fac datoria. Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj. Eu construiesc echipa pentru baraj acum…Austria nu poate să mai piardă în grupă. Să ne oprim la meciul ăsta. Își vor lua măsurile cele mai bune după acest meci. Este posibil ca noi să câștigăm tot, dar în niciun caz ei nu vor pierde două meciuri. Asta e clar. Acum nu e satisfacția celor trei puncte, e satisfacția manierei în care le-am obținut. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea – Mircea Lucescu

Mediafax
