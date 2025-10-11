Stai la curte? Află cum poți să reduci costurile la curent și apă, trucurile pe care nu ți le-a spus nimeni

Viața la curte vine cu numărate avantaje, libertate, spațiu, aer curat, însă și cu provocări legate de cheltuieli. Facturile la energia electrică și apă pot crește considerabil, mai cu seamă în anumite perioade, când grădina, dar și gospodăria necesită întreținere constantă.

Totuși, ceea ce mulți nu știu este faptul că există metode simple, legale și eficiente prin care pot fi reduse costurile fără a fi compromis confortul.

Metode de economisire a facturilor la apă și curent

Panouri solare și fotovoltaice – investiția care se amortizează rapid. Cei care locuiesc la curte au un mare avantaj: spațiul. Instalarea panourilor solare pentru apă caldă sau fotovoltaice pentru producerea energiei electrice îți poate reduce considerabil facturile. Panourile solare termice pot asigura până la 60–70% din necesarul anual de apă caldă, iar cele fotovoltaice pot acoperi o parte importantă din consumul de energie electrică.

Programele de finanțare, precum Casa Verde permit obținerea unei subvenții de la stat, astfel se reduc semnificativ costurile inițiale. Deși investiția poate părea mare, amortizarea are loc în câțiva ani, iar ulterior economiile sunt constante.

Reducerea consumului de apă prim metode la îndemână

La o casă, o mare parte din consumul de apă se duce pe udatul grădinii și întreținerea curții. Cea mai eficientă soluție este de colectare a apei de ploaie. Se poate monta un sistem simplu de jgheaburi și un butoi de stocare, iar apa adunată se poate folosi pentru irigații, spălat alei sau chiar pentru toalete, dacă este filtrată corespunzător.

În plus, instalarea unui sistem de irigare prin picurare reduce consumul cu până la 50%, deoarece direcționează apa exact unde este nevoie, fără pierderi. Udarea dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute, previne evaporarea rapidă și ajută plantele să absoarbă mai bine umezeala.

Recomandările autorului: