Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului

Sunt vești bune pentru românii cu venituri reduse: peste 130.000 de familii beneficiază, începând de azi, de sprijinul financiar pentru plata energiei electrice, a anunțar ministrul Muncii, Florin Manole. Măsura aceasta face parte din programul de ajutor destinat gospodăriilor vulnerabile și o să fie valabilă până la 31 martie 2026.

Astfel, într-o postare publicată vineri pe pagina lui de Facebook, ministrul a explicat că sprijinul acesta are ca scop de a ajuta familiile care se confruntă cu dificultăți la plata facturilor la energie, în special în sezonul rece:

„Peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice. Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie”, a precizat Florin Manole.

De asemenea, ministrul a mai adăugat că aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au primit deja ajutorul afferent lunilor iulie și august, iar procesul de acordare a sumelor continua într-un ritm constant. Sumele sunt virate pe cardurile de energie sau direct prin intermediul autorităților locale, în funcție de tipul de sprjin solicitat.

Acest program se adresează familiilor cu venituri reduse și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile stabilite prin legislația în ce privește sprijinul pentru consumatorii vulnerabili. Banii pot fi utilizați pentru plata facturilor la energie electrică, gaze naturale, energie termică sau alte surse de încălzire, în funcție de ce nevoi are fiecare gospodărie.

„Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură și îi încurajez pe cât mai mulți să o solicite”, a mai transmis ministrul Manole. El a subliniat că procesul de aplicare este simplificat, astfel încât beneficiarii pot depună cererile online pe platforma dedicată sau direct la primăria de domiciliu.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi utilizat exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Tichetul de energie nu poate fi transferat, vândut ori folosit pentru altă adresă decât cea pentru care a fost acordat.

De precizat este că, sprijinul financiar pentru plata energiei electrice va fi disponibil până la 31 martie 2026, iar autoritățile încurajează toate persoanele eligibile să se înscrie cât mai curând.

