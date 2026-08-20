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Stare de alertă în cinci localități din Ialomița. Criza stației de epurare din Slobozia, preluată de autorități

Stare de alertă în cinci localități din Ialomița. Criza stației de epurare din Slobozia, preluată de autorități
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Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a instituit, joi, 20 august, starea de alertă în municipiul Slobozia și în localitățile Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, inclusiv în satele aferente. Măsura este valabilă până la 17 septembrie 2026 și a fost luată după suspendarea autorizației de mediu a Stației de epurare operate de S.C. URBAN S.A.

Potrivit Hotărârii CJSU Ialomița nr. 21, în localitățile vizate nu există un alt operator care să poată asigura serviciile de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate pentru municipiul Slobozia. Autorizația de mediu a stației a fost suspendată începând cu 18 august, iar autoritățile au decis instituirea unui mecanism special de monitorizare și intervenție.

URBAN SA trebuie să prezinte planul de urgență până la 31 august

Una dintre principalele obligații revine operatorului S.C. URBAN S.A., care trebuie să transmită CJSU, până la 31 august, un Plan de Avarie și Conformare Urgentă. Documentul trebuie să prevadă menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, a treptelor tehnologice existente ale stației, inclusiv cele mecanică și biologică, astfel încât încărcătura poluantă să fie redusă la minimum.

Operatorul trebuie, de asemenea, să asigure preluarea și tratarea apelor uzate fără afectarea emisarului, în limitele prevăzute de NTPA 001, și să realizeze, în regim de urgență, lucrările și investițiile necesare pentru remedierea deficiențelor și ridicarea suspendării autorizației de mediu.

  • Pe durata stării de alertă, URBAN SA trebuie să asigure în continuare alimentarea cu apă potabilă, canalizarea și epurarea apelor uzate. Fluxul de facturare, încasare și plată pentru serviciile furnizate persoanelor fizice și juridice va fi menținut.

Consiliul Local Slobozia trebuie să pregătească planul de investiții

Și administrația locală are obligații stabilite prin hotărârea CJSU. Consiliul Local Slobozia trebuie să prezinte, până la 31 august, un plan de investiții pentru stația de epurare. În paralel, Primăria Slobozia, prin Poliția Locală, va monitoriza cu ajutorul sistemului video al municipiului stațiile de pompare a apelor uzate, pentru identificarea eventualelor deversări ilegale. Direcția de Sănătate Publică Ialomița va evalua permanent riscurile pentru populație și va intensifica supravegherea sanitară a apei destinate consumului uman.

DSP poate solicita prelevarea unor probe suplimentare din puncte reprezentative ale sistemului de aprovizionare și distribuție și va urmări atât parametrii microbiologici, cât și, după caz, indicatorii chimici relevanți. În cazul identificării unor neconformități, autoritățile pot dispune măsuri pentru protejarea populației și informarea acesteia cu privire la utilizarea apei. Sunt prevăzute inclusiv soluții alternative de alimentare, prin cisterne, în cazul unei eventuale întreruperi a furnizării prin sistemul centralizat.

DSP va urmări și evoluția unor eventuale boli transmisibile cu posibilă transmitere hidrică, în special a sindroamelor diareice acute. Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița va monitoriza zona de interes și va verifica vidanjele aflate în trafic, inclusiv documentele acestora, pentru prevenirea deversărilor ilegale de ape uzate sau nămoluri pe domeniul public, în ape ori pe terenuri neautorizate.

Prefectura coordonează intervenția până la remedierea situației

Instituția Prefectului va continua coordonarea activităților grupului de suport tehnic implicat în gestionarea situației și în eliminarea factorilor care au generat riscul la operatorul S.C. URBAN S.A.

Starea de alertă se aplică până la 17 septembrie în Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, inclusiv în satele aferente. În această perioadă, autoritățile vor urmări în principal continuitatea furnizării apei potabile, funcționarea sistemului de canalizare și epurare, calitatea apei și a mediului, precum și implementarea măsurilor tehnice necesare pentru remedierea problemelor de la stația de epurare. Primul termen important este 31 august, când URBAN SA trebuie să prezinte planul de intervenție, iar Consiliul Local Slobozia planul de investiții. În prezent, starea de alertă este instituită până la 17 septembrie 2026.

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