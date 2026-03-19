Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”

Cristian Lisandru
19 mart. 2026, 11:48, Știri
De la începutul războiului cu Ucraina, Rusia a extins o rețea SIGINT – colectarea și analizarea semnalelor electronice și a comunicațiilor pentru a obține informații strategice, tactice sau operaționale – la Viena. Rețeaua este centrată pe sisteme de interceptare a sateliților operate de servicii de informații de stat, cum ar fi Serviciul de Informații Externe (SVR), pentru a monitoriza atât comunicațiile NATO, cât și cele internaționale.

Rețeaua integrează antene parabolice multibandă, antene de urmărire motorizate și noduri de colectare ascunse pe acoperișuri, pentru a permite interceptarea în timp real a traficului de sateliți geostaționari în Europa, Africa și Orientul Mijlociu, notează Army Recognition.

  • Implicațiile de securitate ale acestor activități sunt semnificative, deoarece  – avertizează mulți oficiali occidentali din domeniul securității agențiile de spionaj rusești, cum ar fi SVR, pot obține acces la comunicațiile militare NATO.
  • Este vorba despre schimburile de comunicații dintre cartierele generale și unitățile desfășurate, ordinele de misiuni aeriene transmise prin satelit și datele logistice legate de mișcările trupelor în Europa de Est.
  • Acestea includ comunicații care sprijină ajutorul militar acordat Ucrainei, cum ar fi programarea transportului, rutele transporturilor de echipamente și coordonarea dintre capitalele europene și centrele operaționale aflate în Polonia, România sau Slovacia.

Rusia monitorizează continuu fluxurile de comunicații de mare valoare

Printre instalațiile cheie se numără complexul „Russencity”. Este echipat cu peste 20 de antene parabolice, dar și multiple locații diplomatice și auxiliare din Viena, pentru a monitoriza continuu fluxurile de comunicații de mare valoare, cu impact potențial asupra securității operaționale NATO, conștientizării strategice și coordonării forțelor în mai multe teatre de operațiuni.

  • În data de 17 martie 2026, o investigație a Financial Timesa dezvăluit că Rusia și-a extins semnificativ capacitățile de informații prin semnale (SIGINT) de la începutul războiului din Ucraina în mai multe locații din capitala Austriei, Viena.
  • Antenele parabolice, instalațiile de pe acoperișuri și sistemele tehnice ascunse au crescut ca număr și activitate în ultimii doi ani, indicând o trecere de la comunicațiile diplomatice statice la colectarea activă a semnalelor, axată pe comunicațiile prin satelit în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.
  • Concentrarea instalațiilor din Viena nu este deloc întâmplătoare, „deoarece orașul combină poziționarea geografică, apropierea de principalele stații terestre de satelit, concentrarea densă a organizațiilor internaționale și permisivitatea legală”, se arată în analiza publicată de Army Recognition.

„Russencity”

Viena a evoluat într-un nod central pentru informațiile rusești, modelat de accesul direct la canale de comunicații de mare valoare. Instalația principală este situată într-un complex de nouă acri pe Dunăre, cunoscut sub numele de „Russencity”.

Complexul este format din clădiri rezidențiale, o școală și o instalație centrală de misiune structurată în jurul unei clădiri octogonale cu șase etaje.

„Numai complexul «Russencity» ar găzdui peste 20 de antene parabolice de diferite diametre, majoritatea fiind orientate spre vest, către un grup de sateliți geostaționari poziționați între 0° și 15° longitudine estică. Țintele identificate includ Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES5 și Rascom QAF1, toți gestionând traficul de comunicații între Europa și Africa, inclusiv fluxurile de date guvernamentale și comerciale”, notează Army Recognition.

„Russencity” | Sursa – Google Maps

Fostul sanatoriu de pe Sternwartestrasse, fief istoric al serviciilor de informații ale Rusiei

Densitatea echipamentelor depășește cea necesară pentru comunicațiile standard ale ambasadei Rusiei, indicând un rol dedicat de interceptare integrat în infrastructura complexului încă de la construcția sa în 1983.

Instalații suplimentare din Viena reproduc elemente ale acestei configurații, formând o rețea distribuită care se extinde dincolo de complexul central.

„Antene parabolice și echipamente aferente sunt prezente pe acoperișurile ambasadei Rusiei din apropierea catedralei ortodoxe, ale misiunii de la Națiunile Unite, ale centrului cultural de la Brahmsplatz și ale unui fost sanatoriu de pe Sternwartestrasse, folosit de serviciile de informații sovietice în vremea URSS”, se mai arată în analiza Army Recognition.

FostUL sanatoriu de pe Sternwartestrasse | Sursa – Google Maps

Cel puțin patru antene parabolice sunt instalate la sediul sanatoriului, în timp ce alte locații dispun de antene multiple și structuri ascunse pe acoperiș, concepute pentru a găzdui echipamente sensibile.

Aceste locații dispun de intrări consolidate, supraveghere continuă prin intermediul camerelor instalate și adăugarea de barăci pe acoperiș folosite pentru a ascunde sistemele tehnice.

  • Activitatea logistică zilnică, inclusiv sosirile regulate ale autobuzelor, sugerează prezența susținută a personalului și utilizarea operațională.
  • Instalarea de incinte ascunse pe acoperiș, în aceste locații, se aliniază cu structuri similare observate la alte unități de informații, unde acestea sunt folosite pentru a proteja echipamentele de interceptare și sistemele de control.
  • Această extindere crește redundanța și acoperirea în cadrul rețelei, permițând puncte multiple de colectare în tot orașul.

Rolul Vienei ca centru de informații este înrădăcinat într-o combinație unică de factori juridici, geografici, istorici și instituționali.

Un mediu extrem de eficient pentru colectarea de informații

Legislația austriacă limitează urmărirea penală a spionajului la acțiuni îndreptate împotriva intereselor naționale, permițând serviciilor de informații străine să opereze împotriva unor ținte terțe fără consecințe juridice directe.

  • Orașul găzduiește numeroase organizații internaționale, inclusiv Națiunile Unite, OSCE, AIEA și OPEC, fiecare menținând sisteme de comunicații independente care se bazează pe legături prin satelit.
  • Viena este situată la intersecția dintre Europa de Est și Europa de Vest, la puțin peste 100 km de o importantă stație europeană de comunicații prin satelit din Aflenz, ceea ce sporește accesibilitatea semnalelor.
  • Austria este, de asemenea, un stat neutru, un statut oficializat în timpul Războiului Rece și menținut în mediul de securitate actual.

„Acești factori creează un mediu extrem de eficient pentru colectarea de informații, cu constrângeri limitate de aplicare a legii și volume mari de comunicații sensibile care tranzitează sau provin din Viena”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.

