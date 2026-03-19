Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”

De la începutul războiului cu Ucraina, Rusia a extins o rețea SIGINT – colectarea și analizarea semnalelor electronice și a comunicațiilor pentru a obține informații strategice, tactice sau operaționale – la Viena. Rețeaua este centrată pe sisteme de interceptare a sateliților operate de servicii de informații de stat, cum ar fi Serviciul de Informații Externe (SVR), pentru a monitoriza atât comunicațiile NATO, cât și cele internaționale.
Rețeaua integrează antene parabolice multibandă, antene de urmărire motorizate și noduri de colectare ascunse pe acoperișuri, pentru a permite interceptarea în timp real a traficului de sateliți geostaționari în Europa, Africa și Orientul Mijlociu, notează Army Recognition.
Printre instalațiile cheie se numără complexul „Russencity”. Este echipat cu peste 20 de antene parabolice, dar și multiple locații diplomatice și auxiliare din Viena, pentru a monitoriza continuu fluxurile de comunicații de mare valoare, cu impact potențial asupra securității operaționale NATO, conștientizării strategice și coordonării forțelor în mai multe teatre de operațiuni.
Viena a evoluat într-un nod central pentru informațiile rusești, modelat de accesul direct la canale de comunicații de mare valoare. Instalația principală este situată într-un complex de nouă acri pe Dunăre, cunoscut sub numele de „Russencity”.
Complexul este format din clădiri rezidențiale, o școală și o instalație centrală de misiune structurată în jurul unei clădiri octogonale cu șase etaje.
„Numai complexul «Russencity» ar găzdui peste 20 de antene parabolice de diferite diametre, majoritatea fiind orientate spre vest, către un grup de sateliți geostaționari poziționați între 0° și 15° longitudine estică. Țintele identificate includ Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES5 și Rascom QAF1, toți gestionând traficul de comunicații între Europa și Africa, inclusiv fluxurile de date guvernamentale și comerciale”, notează Army Recognition.
Densitatea echipamentelor depășește cea necesară pentru comunicațiile standard ale ambasadei Rusiei, indicând un rol dedicat de interceptare integrat în infrastructura complexului încă de la construcția sa în 1983.
Instalații suplimentare din Viena reproduc elemente ale acestei configurații, formând o rețea distribuită care se extinde dincolo de complexul central.
„Antene parabolice și echipamente aferente sunt prezente pe acoperișurile ambasadei Rusiei din apropierea catedralei ortodoxe, ale misiunii de la Națiunile Unite, ale centrului cultural de la Brahmsplatz și ale unui fost sanatoriu de pe Sternwartestrasse, folosit de serviciile de informații sovietice în vremea URSS”, se mai arată în analiza Army Recognition.
Cel puțin patru antene parabolice sunt instalate la sediul sanatoriului, în timp ce alte locații dispun de antene multiple și structuri ascunse pe acoperiș, concepute pentru a găzdui echipamente sensibile.
Aceste locații dispun de intrări consolidate, supraveghere continuă prin intermediul camerelor instalate și adăugarea de barăci pe acoperiș folosite pentru a ascunde sistemele tehnice.
Rolul Vienei ca centru de informații este înrădăcinat într-o combinație unică de factori juridici, geografici, istorici și instituționali.
Legislația austriacă limitează urmărirea penală a spionajului la acțiuni îndreptate împotriva intereselor naționale, permițând serviciilor de informații străine să opereze împotriva unor ținte terțe fără consecințe juridice directe.
„Acești factori creează un mediu extrem de eficient pentru colectarea de informații, cu constrângeri limitate de aplicare a legii și volume mari de comunicații sensibile care tranzitează sau provin din Viena”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.
