Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”

Ștefan Popescu a declarat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache, cu privire la drona care a intrat în spațiul aerian român, că, din punct de vedere politic acest incident a reprezentat: „o foarte mare presiune la adresa statului român”.

Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe profesorul Ștefan Popescu, în cadrul emisiunii „Ai aflat”, cum evaluează, din punct de vedere politic, incidentul întâmplat recent, în care o dronă rusească a intrat în spațiul aerian român.

„Din punct de vedere politic cum apreciați situația?”, a întrebat Ionuț Cristache.

„O foarte mare presiune la adresa statului român și asupra profesioniștilor din statul român”, a precizat Ștefan Popescu.

„E clar că Ucraina e într-o situație disperată și caută cu orice preț să atragă pe cine poate în conflictul ăsta”, a adăugat Ionuț Cristache.