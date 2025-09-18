Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”

Ștefan Popescu a declarat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache, cu privire la drona care a intrat în spațiul aerian român, că, din punct de vedere politic acest incident a reprezentat: „o foarte mare presiune la adresa statului român”.
Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe profesorul Ștefan Popescu, în cadrul emisiunii „Ai aflat”, cum evaluează, din punct de vedere politic, incidentul întâmplat recent, în care o dronă rusească a intrat în spațiul aerian român.
„Din punct de vedere politic cum apreciați situația?”, a întrebat Ionuț Cristache.
„O foarte mare presiune la adresa statului român și asupra profesioniștilor din statul român”, a precizat Ștefan Popescu.
„E clar că Ucraina e într-o situație disperată și caută cu orice preț să atragă pe cine poate în conflictul ăsta”, a adăugat Ionuț Cristache.
„Ucraina este într-o situație foarte dificilă. Este de înțeles că dorește mai mult ajutor din partea țărilor și există această teorie că dacă statele ar institui un „no fly-zone” ar ajuta mai mult. NATO nu a acceptat acest lucru”, a precizat invitatul.