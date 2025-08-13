🚨 Ștefan Popescu – CE URMEAZĂ ÎN EUROPA DUPĂ ÎNTÂLNIREA TRUMP-PUTIN? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Dacă nu ai o anumită detașare, asupra istoriei, nu poți gândi limpede.
O pace este rezultatul unui raport de forță.
Cred că va continua războiul. Va adăuga o tușă acestei stări de îngrijorare justificate pe care o are populația României.
Un contract cu China cred că și-ar face un mare deserviciu pe plan extern. La noi, din păcate, interesul național este greu de definit, în momentul în care ești foarte emoțional.
Să ne rugăm ca UE și NATO să rămână în actuala formă.
Turcia nu dorește transformarea Mării Negre într-un lac rusesc.
China nu-și permite ca Rusia să fie învinsă în Ucraina.
Cred că avem o mare incapacitate intelectuală de a privi lucid lucrurile.
Turcia este foarte importantă. România ar fi trebuit să fie la curent cu toate aceste întâlniri la nivel restrâs. Și ca imagine, pentru propriii cetățeni contează.
România nu este orice fel de țară. Este chiar importantă în ceea ce privește Ucraina. Cred că am fi putut face mai mult, dar ar fi trebuit să existe o decizie.
Diferența dintre Kamala și Trump este: Kamala ne-ar fi închis ușa politicos, Trump ne închide ușa peste mâini.
Rusia-super putere low cost, ca să joace în acest triunghi strategic mondial, folosind resursele pe care le au: putere nucleară, poziția dominantă pe anumite materii prime-hidrocarburi, prezența în Africa.
Cred că obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent pentru securitatea continentului.
Cred că trebuie să sprijinim procesul de negociere al SUA.
UE trebuie să-l determine pe liderul de la Kiev să accepte negocierea.
Dacă nu se pune capăt, consecințele vor fi mult mai dramatice. Cel mai important obiectiv al lor este să distrugă potențialul militar. Garanțiile de securitate vor pica pe propria armată ucraineană.
A început să introducă nuanțe: încerc să obțin pacea..(Trump)
Pacea privind Ucraina va fi impură. Noi căutăm funcționalitatea procesului de pace. Pace justă este o aberație. Nu există pace justă care să-i mulțuească pe ucraineni.
E posibil să nu dorească ca ultimul său mandat să fie sub semnul războiului din Ucraia. Dacă SUA se retrag, pe modelul celor întâmplate în primul mandat Donald Trump, ce facem pentru a sprijini Ucraina?
Reuniunile în format restrâns sunt mai importante decât cele extinse. Nu reflectă, oare, această invitație o anumită viziune care reflectă flancul estic și exclude Marea Neagră? De ce statele de la Marea Neagră(România) a fost exclusă?
România poate face parte din zona în care se fac anumite ajustări.
Dacă este vorba de Ucraina, România nu poate fi reprezentată de alte state. Să ne uităm cine o organizează. cancelarul Germaniei. Am avut o vizită la Berlin a preșdintelui. Rămâne întrebarea: ce s-a întâmplat la Berlin? Cum de România a fost sărită, având în vedere că vorbim de un conflict la Marea Neagră?
