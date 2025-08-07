Doru Bușcu: „Salutul lui Băsescu a fost adecvat și original. Eu presupun că Iliescu a avut relații cu RUSIA”

Invitat în emisiunea Ai aflat cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat portretele politice ale foștilor președinți Traian Băsescu și Ion Iliescu. Bușcu a subliniat spontaneitatea și instinctul politic al lui Băsescu, în contrast cu enigma istorica reprezentată de Iliescu. Urmărește aici emisiunea integrală.

Doru Bușcu a conturat portretul fostului președinte Traian Băsescu și l-a definit ca fiind un lider cu spontaneitate în replici și prezență de spirit. Făcând aluzie la salutul făcut de acesta ca un ultim omagiu pentru Ion Iliescu, Doru Bușcu l-a caracterizat drept un gest adecvat și original, care a provocat un val de reacții în jurul opiniei publice.

„Băsescu a avut întodeauna știința plasamentului și spontaneitate în replici, a avut multe replici memorabile. A avut prezență de spirit și de plasament. Nu ai spune când te uiți la el, că are control asupra realității. Aici a fost adecvat și original în același timp, a mișcat multă lume. Oamenilor le place dacă te comporți ca un lider.”

România, un sat fără câini

În ceea ce-l privește pe Ion Iliescu, Doru Bușcu a pus accentul pe dificultatea construirii unei imagini obiective, în lipsa documentelor din arhivele internaționale. În opinia sa, fostul lider a avut relații directe cu Rusia, însă această legătură nu a fost niciodată dovedită prin intermediul unor documente oficiale. În același context, Bușcu a reamintit perioada în care Iliescu a preluat puterea în fruntea țării, iar România a fost golită de resurse în mod sistematic, dar în același timp, consideră el, a fost soluția cea mai bună la acea vreme.