Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: „Salutul lui Băsescu a fost adecvat și original. Eu presupun că Iliescu a avut relații cu RUSIA”

Doru Bușcu: „Salutul lui Băsescu a fost adecvat și original. Eu presupun că Iliescu a avut relații cu RUSIA”

Bianca Dogaru
07 aug. 2025, 17:56, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Doru Bușcu: „Salutul lui Băsescu a fost adecvat și original. Eu presupun că Iliescu a avut relații cu RUSIA”

Invitat în emisiunea Ai aflat cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat portretele politice ale foștilor președinți Traian Băsescu și Ion Iliescu. Bușcu a subliniat spontaneitatea și instinctul politic al lui Băsescu, în contrast cu enigma istorica reprezentată de Iliescu. Urmărește aici emisiunea integrală.

Doru Bușcu a conturat portretul fostului președinte Traian Băsescu și l-a definit ca fiind un lider cu spontaneitate în replici și prezență de spirit. Făcând aluzie la salutul făcut de acesta ca un ultim omagiu pentru Ion Iliescu, Doru Bușcu l-a caracterizat drept un gest adecvat și original, care a provocat un val de reacții în jurul opiniei publice.

„Băsescu a avut întodeauna știința plasamentului și spontaneitate în replici, a avut multe replici memorabile. A avut prezență de spirit și de plasament. Nu ai spune când te uiți la el, că are control asupra realității. Aici a fost adecvat și original în același timp, a mișcat multă lume. Oamenilor le place dacă te comporți ca un lider.”

România, un sat fără câini

În ceea ce-l privește pe Ion Iliescu, Doru Bușcu a pus accentul pe dificultatea construirii unei imagini obiective, în lipsa documentelor din arhivele internaționale. În opinia sa, fostul lider a avut relații directe cu Rusia, însă această legătură nu a fost niciodată dovedită prin intermediul unor documente oficiale. În același context, Bușcu a reamintit perioada în care Iliescu a preluat puterea în fruntea țării, iar România a fost golită de resurse în mod sistematic, dar în același timp, consideră el, a fost soluția cea mai bună la acea vreme.

„Noi avem un portret subiectiv al lui Ion Iliescu, dar nu avem acces la documentele care pot să clarifice poziție lui. Eu, de pildă, presupun că a avut o relație cu Serviciul Secret Rusesc și că într-un fel sau altul a comunicat cu Rusia ce planuri are. Însă, sunt documente în Rusia, în SUA, când acele documente se întind pe masă, este posibil să se schimbe mult din percepția despre Iliescu. Între 90 și 95, România era un sat fără câini din care s-a furat masiv, dar pe de altă parte nu știu dacă ar fi fost posibil și altfel. Nu știu dacă poporul român și-ar fi dorit reforme, concedieri și privatizări, iar Iliescu a simțit ritmul lent al democrației.”

Citește și

EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00
16:52
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00
VIDEO Doru Bușcu-Cu ce rămânem după Iliescu? Marile semne de întrebare! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
14:39
Doru Bușcu-Cu ce rămânem după Iliescu? Marile semne de întrebare! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 7 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
07:18
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 7 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
VIDEO EXCLUSIV Lavinia Betea argumentează IMPLICAREA lui Iliescu în execuția soților Ceaușescu: „A fost direct părtaș. A trecut peste orice morală și milă”
18:55
Lavinia Betea argumentează IMPLICAREA lui Iliescu în execuția soților Ceaușescu: „A fost direct părtaș. A trecut peste orice morală și milă”
VIDEO EXCLUSIV Lavinia Betea explică ce anume l-a determinat pe Iliescu să inițieze MINERIADA: „Format pentru exercițiul unei puteri comuniste”
18:11
Lavinia Betea explică ce anume l-a determinat pe Iliescu să inițieze MINERIADA: „Format pentru exercițiul unei puteri comuniste”
VIDEO EXCLUSIV Cine a decis împușcarea Ceaușeștilor? Explicații în premieră despre omorârea Ceaușeștilor
17:42
Cine a decis împușcarea Ceaușeștilor? Explicații în premieră despre omorârea Ceaușeștilor
Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic
Mediafax
Funeraliile lui Ion Iliescu au costat mii de euro. Iată ce conțineau pachetele cu pomană
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
Zi fericită pentru Traian Băsescu. A învins statul român. Fostul președinte primește totul înapoi
Evz.ro
Costi Ioniță pregătește o altă bombă. Cu ce artist international a fost surprins
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Fostul președinte a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au readus la viață genomul gripei spaniole?
VIDEO EXCLUSIV Cât de importante sunt infrastructura și tehnologia într-un oraș INTELIGENT și care este rolul lor
17:33
Cât de importante sunt infrastructura și tehnologia într-un oraș INTELIGENT și care este rolul lor
ACTUALITATE Mihaela Rădulescu, îndurerată la o săptămână de la înmormântarea lui Felix Baumgartner: „Să nu vă pese niciodată de ceea ce cred alții”
17:26
Mihaela Rădulescu, îndurerată la o săptămână de la înmormântarea lui Felix Baumgartner: „Să nu vă pese niciodată de ceea ce cred alții”
POLITICĂ Liviu DRAGNEA, după înmormântarea lui Ion Iliescu: Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea
17:07
Liviu DRAGNEA, după înmormântarea lui Ion Iliescu: Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea
ACTUALITATE Nina Iliescu, PRIMUL mesaj public: „Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”
17:05
Nina Iliescu, PRIMUL mesaj public: „Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”
EXTERNE Kremlinul acuză „oponenții” Moscovei că încearcă „să dezinformeze” conducerea SUA/ „Poziția Rusiei va fi transmisă președintelui TRUMP”
16:32
Kremlinul acuză „oponenții” Moscovei că încearcă „să dezinformeze” conducerea SUA/ „Poziția Rusiei va fi transmisă președintelui TRUMP”
ACTUALITATE Din seria gafelor în contextul decesului lui Ion Iliescu, o jurnalistă TVR „a botezat” Spitalul Agrippa Ionescu. Ce nume i-a dat unității medicale
16:30
Din seria gafelor în contextul decesului lui Ion Iliescu, o jurnalistă TVR „a botezat” Spitalul Agrippa Ionescu. Ce nume i-a dat unității medicale