Ștefan Popescu: „Cred că obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent”

Ștefan Popescu, profesor doctor în istorie, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, că „obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent pentru securitatea continentului”.

Ștefan Popescu, doctor în istorie și expert în diplomație culturală, a discutat despre prioritățile României și ale Uniunii Europene, în contextul reuniunii Coaliției de Voință, între Zelenski, liderii europeni și Donald Trump, dar și a summit-ului bilateral dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat pentru 15 august, în Alaska.