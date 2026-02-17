Prima pagină » Știri externe » Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite

17 feb. 2026, 20:46
Delegația Ucrainei de la negocierile de la Geneva a fost divizată în două tabere: Budanov și Yermak, ambele cu abordări diferite privind încheierea conflictului cu Rusia. În timp ce aripa condusă de Kirilo Budanov pledează pentru un acord de pace rapid, mediat cu SUA, cea asociată lui Andrii Yermak este mai precaută în privința compromisurilor teritoriale, scrie The Economist. Volodimir Zelenski încearcă să mențină un echilibru între aceste poziții, dar are în același timp propria viziune asupra procesului de negociere.

Atât Ucraina, cât și Rusia au trimis la negocierile de pace personalități pragmatice. Kirilo Budanov, fostul șef al Serviciilor de Informații ale Apărării din Ucraina și actual șef de cabinet al lui Zelenski, a făcut o impresie puternică în calitate de conducător al delegației ucrainene de la Geneva. O sursă apropiată echipei ucrainene a evaluat șansele unui progres în negocieri ca fiind „50-50”.

În cadrul delegației ucrainene, aripa condusă de Budanov consideră că interesele Ucrainei sunt cel mai bine servite de un acord rapid condus de americani și se teme că fereastra pentru acțiune s-ar putea închide curând. Cealaltă facțiune, condusă de controversatul șef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Yermak, este mai puțin încântată de condițiile actuale de pace.

În cealaltă tabără, Kremlinul l-a desemnat pe Vladimir Medinski în calitate de șef al echipei sale de negociatori, pe care The Economist îl cataloghează ca fiind un „demagog cu o înclinație pentru fantezia istorică”.

