Stelian Bujduveanu a făcut anunțul: aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică”

09 aug. 2025, 09:43
sursa foto: Mediafaxfoto/Alexandra Pandrea

Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a spus în emisiunea Talk B1, de la B1 TV, moderată de Alex Vlădescu, , în urma noilor măsuri, se preconizează o reducere drastică a numărului de polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. La ora actuală, municipiul are 400 de angajați în poliția locală, însă cu noile modificări, se estimează numărul lor va scădea între 270 și 280.

De asemenea, Stelian Bujduveanu a subliniat că această reducere va îngreuna îndeplinirea obiectivelor legate de eliberarea trotuarelor de mașini și prevenirea construcțiilor ilegale, evidențiind și faptul Bucureștiul are nevoie de o poliție locală mai bine consolidată din cauza dimensiunii sale și a provocărilor specifice.

Întrebat, totodată, ce părere are în legătură cu pachetul 2 de măsuri fiscale care vizează administrația locală, Stelian Bujduveanu a replicat:

Suntem în lucru cu analiza. Guvernul avea obligația vină cu un pachet de măsuri care reformeze administrația publică locală pentru a reduce din cheltuielile, mai ales, pe partea de funcționare. Ne-am uitat peste măsurile pe care le-au prezentat cei din Guvernul României.

O parte dintre ele pot fi implementate foarte rapid, unde avem câteva propuneri pe care chiar în seara aceasta le transmitem către Asociația Municipiilor din România, prin care chiar și susțin cauza municipiilor, acelea referitor la poliția locală.

Considerăm , la nivelul Municipiului București, este atipic, e diferit față de alte UAT-uri, pentru la noi se raportează la 6500, conform noii prevederi, iar populația Municipiului București a scăzut în recensământ la 1,7 milioane. Și atunci, cu aceste 2 componente, vom avea o scădere drastică a Poliției Locale a Municipiului București”.

Astăzi, avem 400 de angajați la nivelul poliției locale, dintr-o schemă totală de 500 de posturi. Cu noua modificare, ne ducem undeva la 270-280 pe calculele noastre, ceea ce ne-ar face greu ne ducem la îndeplinire obiectivele, acelea de a elibera trotuarele de mașini, aceea de a nu a lăsa construcții ilegale se întâmple la nivelul Municipiului București.

Și aici avem o propunere, pentru Municipiul București este atipic, am spus-o. Nu este ca un alt UAT, chiar dacă primarii de sector au propriile poliției locale și sunt binevenite în contextul actual. Noi, Municipiul București, avem foarte, foarte mult teren de acoperit și atunci avem nevoie de o poliție locală mult mai întărită și mult mai numeroasă”, a mai precizat Bujduveanu.

