Nicușor Dan, vizită surpriză la CSM. Președintele participă la ședința plenului magistraților, alături de Cristina Chiriac și Lia Savonea

Nicușor Dan face joi o vizită surpriză la Consiliul Superior al Magistraturii. Președintele participă la ședința de plen a CSM, alături de procuroul general al României, Cristina Chiriac și Lia Savonea, președinta Curții Supreme. Este prima ședință a CSM la care participă în acest mandat președintele României.

„Am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței CSM, care se referă la fapte de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la Secția Specială. Avem doar 3 din 14, iar astăzi au mai fost propuși 2.

A mai fost propus un procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Este un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor chiar în statul român.

Este important să tranșăm administrativ chestiunea aceasta”, a spus Nicușor Dan, la ieșirea din ședința CSM.

Președintele României a participat la ședință și a avut mai multe luări de cuvânt

„Putem să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă și eu sunt un susținător al relației dintre parchet și poliție”, a spus Nicușor într-una dintre luările de cuvânt de la CSM.

Într-o altă intervenție, președintele a vorbit de asemenea despre relația din poliție și parchete, dar și despre intrarea unor procurori în activitatea de combatere a infracțiunilor magistraților, care, conform lui Nicușor Dan, are un deficit major.

„Legat de intervenția dumneavoastră (Staicu) este o problemă legislativă și administrativă și cred că e un moment bun, după instalarea noului Guvern, indiferent care va fi acesta, să discutăm pentru Parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și, mai ales, de relația cu poliția”, a spus Nicușor Dan.

Ce mai discută CSM azi

Pe agenda plenului se regăsește și analizarea raportului privind consultarea organizațiilor societății civile, document care reunește propunerile și observațiile formulate de acestea referitoare la măsurile ce ar putea fi adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru eficientizarea activității instituțiilor judiciare, privite ca servicii publice aflate în beneficiul societății. Raportul are în vedere trimestrul al doilea al anului 2026.

Totodată, membrii plenului vor examina aspectele referitoare la o funcție publică de conducere din structura Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul documentului înregistrat sub nr. 12582/2026.

Un alt subiect supus discuției privește constituirea comisiilor competente să soluționeze contestațiile, precum și a subcomisiilor însărcinate cu examinarea sesizărilor formulate atât în legătură cu baremul aferent celor două probe scrise, cât și cu punctajele obținute la testul-grilă. Aceste proceduri vizează concursurile de admitere la Institutul Național al Magistraturii și de admitere în magistratură, organizate în sesiunea 2026-2027.