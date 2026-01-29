Steven Seagal, susținătorul lui Putin, își vinde conacul fabulos din Rusia. Cât costă și cum arată

Steven Seagal, susținătorul lui Putin, își vinde conacul fabulous din Rusia. Iată cât costă și cum arată.

Actorul American dorește să vândă conacul situate în Rublyovka, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din apropiere de Moscova, pentru suma de 700 de milioane de ruble, echivalentul a circa 7,5 milioane de dolari, scrie Nexta.

Propritatea se întinde pe circa 500 de metri pătrați și este amplasată într-un complex rezidențial închis, ce cuprinde numai 22 de case. Locuința principală are trei dormitoare, un birou, un cinematograf privat, o cramă și un garaj. Pe teren se mai mai află și o casă de oaspeți, dotată cu baie turcească, dar și un foișor cu zonă de grătar.

Steven Seagal a obținut cetățenia rusă în anul 2016, iar proprietatea din Rublyovka a fost cumpărată în anul 2019, pentru o sumă estimată între 80 și 100 de milioane de ruble, adică aproximativ 1–1,3 milioane de dolari la cursul de la vremea respectivă.

Conform informațiilor disponibile, actorul nu locuiește la ora actuală în respective reședință, iar decizia de a scoate imobilul la vânzare ar fi legată de mutarea sa într-o altă casă de la țară.

Steven Seagal este renumit pentru prietenia cu Vladimir Putin. El a primit cetățenia rusă în 2016, iar după doi ani, el a fost numit reprezentant special al Ministerului rus de Externe pentru promovarea culturii ruse în Statele Unite. Actorul și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru politica Moscovei, chiar și după invazia Ucrainei.

Actorul american a primit „Ordinul Prieteniei” pentru „contribuția sa la dezvoltarea cooperării culturale și umanitare internaționale”. Distincția i-a fost înmânată chiar de Vladimir Putin.

