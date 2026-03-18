Prima pagină » Știri externe » Emisarul lui Vladimir Putin i-a cerut lui Trump să sancționeze Europa pentru refuzul de a debloca Strâmtoarea Ormuz. Ce poate face Rusia în schimb

Emisarul lui Vladimir Putin i-a cerut lui Trump să sancționeze Europa pentru refuzul de a debloca Strâmtoarea Ormuz. Ce poate face Rusia în schimb

18 mart. 2026, 14:32, Știri externe
Emisarul lui Vladimir Putin i-a cerut lui Trump să sancționeze Europa pentru refuzul de a debloca Strâmtoarea Ormuz. Ce poate face Rusia în schimb

Emisarul special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, i-a cerut președintelui american să impună sancțiuni aliaților europeni după ce aceștia au refuzat să participe la deschiderea Strâmtorii Ormuz prin trimiterea de nave militare, scrie The Moscow Times.

„Poate că SUA ar trebui să impună sancțiuni Regatului Unit și UE pentru lipsa de reciprocitate și distrugerea civilizației occidentale prin imigrație și să ridice sancțiunile împotriva Rusiei pentru a sprijini piețele energetice globale”, a scris Kirill Dmitriev pe X.

Într-o altă postare pe X, Kirill Dmitriev a scris că țările din NATO preferă să susțină Ucraina, în loc să sprijine Statele Unite în operațiunea sa împotriva Iranului. De asemenea, reprezentantul special al lui Putin a postat un videoclip în care președintele american Donald Trump critică țările NATO pentru refuzul de a participa la deblocarea Strâmtorii Hormuz, numind-o o „greșeală foarte stupidă”.

Reprezentantul special al lui Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică cu țări străine, Dmitriev, a mai promis anterior că, dacă sancțiunile împotriva Rusiei vor fi ridicate, Washingtonul ar avea acces la proiecte comune în valoare de peste 14 trilioane de dolari.

The Economist spune că Rusia i-a promis lui Donald Trump proiecte în valoare de 12 trilioane de dolari în schimbul ridicării sancțiunilor. Potrivit surselor publicației, în timpul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, partea rusă a oferit unor apropiați ai familiei Trump participații la activele companiilor energetice rusești, inclusiv la proiectele de extragere a petrolului și gazelor din zona Arctică, minarea zăcămintelor rare, construirea unui centru de date cu energie nucleară și construirea unui tunel care să tranziteze strâmtoarea Bering.

