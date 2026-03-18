18 mart. 2026, 14:30, Știri externe
Israelul a atacat Beirutul: peste 20 de persoane ucise, iar alte zeci au fost rănite

Peste 20 persoane au fost ucise miercuri în urma unor atacuri aeriene israeliene asupra centrului capitalei Beirut, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. O clădire din cartierul Bashoura, situat în centrul orașului, a fost vizată, fiind observate explozii puternice și coloane de fum la scurt timp după emiterea unui avertisment de evacuare.

Loviturile au făcut parte dintr-un val mai amplu de bombardamente lansate de Israel, în paralel cu extinderea operațiunilor terestre în sudul țării, unde gruparea Hezbollah continuă confruntările cu armata israeliană, conform Al Jazeera.

Clădire de 15 etaje, complet distrusă în urma atacului israelian

La nivel național, atacurile de miercuri au provocat moartea a peste 20 de persoane și rănirea altor zeci, raidurile extinzându-se din capitală până în sudul și estul Libanului. Situația este parte a unui conflict regional mai amplu, care implică Israelul și aliații săi împotriva Iranului și a grupărilor susținute de acesta.

Potrivit relatărilor, bombardamente intense au avut loc pe parcursul nopții în mai multe zone, inclusiv în centrul Beirutului. O clădire cu 15 etaje a fost complet distrusă, după ce fusese deja avariată anterior. Armata israeliană a susținut că în imobil ar fi fost depozitate fonduri aparținând Hezbollah.

Printre victime se numără și directorul programelor politice ale postului Al-Manar, Mohammad Shari, ucis împreună cu soția sa într-un raid asupra cartierului Zuqaq al-Blat. Mai mulți membri ai familiei au fost răniți.

Atac aerian israelian în cartierul Bashoura din Beirut, pe 18 martie 2026 / Ibrahim Amro/AFP

Au fost emise ordine de evacuare pentru mai multe localități

În sudul Libanului, armata israeliană a anunțat desfășurarea unor operațiuni terestre limitate și a emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Alte atacuri au fost raportate în orașe precum Tire, Sidon și în Valea Bekaa, unde mai multe locuințe au fost lovite, provocând victime suplimentare.

De la începutul ofensivei israeliene, pe 2 martie, cel puțin 912 persoane au fost ucise în Liban, inclusiv copii, iar peste 2.200 au fost rănite. În același timp, peste un milion de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, potrivit autorităților libaneze.

Organizația Națiunilor Unite a avertizat că atacurile asupra zonelor civile și infrastructurii ar putea constitui crime de război, iar ordinele de evacuare în masă ar putea încălca dreptul internațional umanitar.

În acest context, președintele Libanului, Michel Aoun, a convocat o reuniune de urgență privind securitatea națională, în condițiile în care numărul victimelor și al persoanelor strămutate continuă să crească.

Trimisul special al Franței pentru Liban: „Nu pot cere acum guvernului libanez să facă asta”

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a transmis că încetarea conflictului ar depinde de oprirea atacurilor israeliene, retragerea trupelor și întoarcerea populației strămutate, precum și de eliberarea deținuților.

Conflictul s-a intensificat după uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, într-o operațiune desfășurată la Teheran la sfârșitul lunii februarie, eveniment care a declanșat un lanț de reacții militare în regiune.

Între timp, apelurile internaționale pentru dezescaladare se înmulțesc. Trimisul special al Franței pentru Liban, Jean-Yves Le Drian, a declarat că dezarmarea Hezbollah nu poate fi cerută în timp ce țara este bombardată, subliniind că soluția trebuie să fie una negociată.

„Israelul a ocupat Libanul pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu a reușit să eradicheze capacitatea militară a Hezbollah. Prin urmare, nu pot cere acum guvernului libanez să facă această treabă în trei zile sub bombardament”, a declarat Jean-Yves Le Drian pentru postul de radio France Info.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că ofensiva terestră riscă să agraveze o situație umanitară deja critică.

