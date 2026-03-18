Iranienii îl plâng pe șeful securității, Ali Larijani. Funeralii uriașe la Teheran. Unde s-ar afla noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, în timp ce apropiații săi sunt uciși pe bandă rulantă

Înmormântarea șefului serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, este în desfășurare în Iran. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a confirmat decesul șefului său, o figură marcantă a puterii iraniene, care vineri participase la o manifestație pe străzile din Teheran, scrie Sky.gr. Acesta a fost ucis marți noaptea în timpul atacurilor israeliene și americane.

Înmormântarea sa are loc în același timp cu cea a liderului forței paramilitare Basij, Qolamreza Soleimani, care a fost și el ucis tot ieri, și a celor peste optzeci de bărbați din marina militară care se aflau la bordul fregatei scufundate de un submarin american în largul Sri Lankăi.

Numele lui Ali Larijani și Golamreza Soleimani s-au adăugat pe lunga listă a liderilor iranieni uciși de SUA și Israel, cel mai important fiind liderul suprem Ali Khamenei, în primele ore ale războiului, pe 28 februarie.

Ali Larijani a devenit ținta „avioanelor americane și israeliene la casa fiicei sale”, potrivit FARS.

Iranul „se va răzbuna” pentru „sângele nevinovat” al lui Ali Larijani și al „celorlalți martiri dragi”, a subliniat în primele ore ale dimineții generalul Amir Hatami, șeful armatei iraniene, potrivit agenției Tasnim.

Miercuri, însă, Israelul a anunțat că l-a ucis și pe șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, scrie Sky News.

Khatib a fost eliminat în urma unui atac aerian organizat peste noapte, a spus Israel Katz. Iranul nu a confirmat încă presupusa moarte a lui Khatib.

Mister în jurul Mojtaba Khamenei

În timp ce apropiații săi sunt uciși pe bandă rulantă, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, pare să fie de negăsit. De la numirea sa, pe 8 martie, în calitate de succesor al tatălui său, noul lider iranian, în vârstă de 56 de ani, nu a apărut nici în public, nici la televizor. Nu a fost difuzată nici măcar o simplă fotografie a acestuia. Singurul său mesaj adresat iranienilor a fost un mesaj lung, citit pe 10 martie de un prezentator la un post de televiziune, în care îi aducea în esență un omagiu predecesorului său și adopta linia sa dură. „Poporul cere să continuați o apărare eficientă și umilitoare pentru inamic. De asemenea, este esențial să folosiți pârghia închiderii strâmtorii Ormuz”, a scris el.

Mai multe rapoarte din presa internațională speculau că acesta ar fi fost scos din Iran și transportat în Rusia unde primește tratamentul necesar.

