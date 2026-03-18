Iranienii îl plâng pe șeful securității, Ali Larijani. Funeralii uriașe la Teheran. Unde s-ar afla noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, în timp ce apropiații săi sunt uciși pe bandă rulantă

18 mart. 2026, 14:33, Știri externe
Înmormântarea șefului serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, este în desfășurare în Iran. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a confirmat decesul șefului său, o figură marcantă a puterii iraniene, care vineri participase la o manifestație pe străzile din Teheran, scrie Sky.gr. Acesta a fost ucis marți noaptea în timpul atacurilor israeliene și americane.

Înmormântarea sa are loc în același timp cu cea a liderului forței paramilitare Basij, Qolamreza Soleimani, care a fost și el ucis tot ieri, și a celor peste optzeci de bărbați din marina militară care se aflau la bordul fregatei scufundate de un submarin american în largul Sri Lankăi.

Numele lui Ali Larijani și Golamreza Soleimani s-au adăugat pe lunga listă a liderilor iranieni uciși de SUA și Israel, cel mai important fiind liderul suprem Ali Khamenei, în primele ore ale războiului, pe 28 februarie.

Ali Larijani a devenit ținta „avioanelor americane și israeliene la casa fiicei sale”, potrivit FARS.

Iranul „se va răzbuna” pentru „sângele nevinovat” al lui Ali Larijani și al „celorlalți martiri dragi”, a subliniat în primele ore ale dimineții generalul Amir Hatami, șeful armatei iraniene, potrivit agenției Tasnim.

Miercuri, însă, Israelul a anunțat că l-a ucis și pe șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, scrie Sky News.

Khatib a fost eliminat în urma unui atac aerian organizat peste noapte, a spus Israel Katz. Iranul nu a confirmat încă presupusa moarte a lui Khatib.

Mister în jurul Mojtaba Khamenei

În timp ce apropiații săi sunt uciși pe bandă rulantă, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, pare să fie de negăsit. De la numirea sa, pe 8 martie, în calitate de succesor al tatălui său, noul lider iranian, în vârstă de 56 de ani, nu a apărut nici în public, nici la televizor. Nu a fost difuzată nici măcar o simplă fotografie a acestuia. Singurul său mesaj adresat iranienilor a fost un mesaj lung, citit pe 10 martie de un prezentator la un post de televiziune, în care îi aducea în esență un omagiu predecesorului său și adopta linia sa dură. „Poporul cere să continuați o apărare eficientă și umilitoare pentru inamic. De asemenea, este esențial să folosiți pârghia închiderii strâmtorii Ormuz”, a scris el.

Mai multe rapoarte din presa internațională speculau că acesta ar fi fost scos din Iran și transportat în Rusia unde primește tratamentul necesar.

FLASH NEWS Care este amploarea războiului din Iran. WSJ a publicat hărți cu principalele ținte lovite de SUA și Israel
16:13
Care este amploarea războiului din Iran. WSJ a publicat hărți cu principalele ținte lovite de SUA și Israel
ULTIMA ORĂ Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile
16:10
Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile
FLASH NEWS Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora
15:38
Europenii ar putea pune condiții pentru cererea lui Donald Trump de securizare a Strâmtorii Ormuz. Care sunt cererile acestora
VIDEO Actorul Sean Penn a lipsit de la ceremonia oficială a premiilor Academy Awards pentru a vizita Ucraina, iar ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
15:29
Actorul Sean Penn a lipsit de la ceremonia oficială a premiilor Academy Awards pentru a vizita Ucraina, iar ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
CONTROVERSĂ Emisarul lui Vladimir Putin i-a cerut lui Trump să sancționeze Europa pentru refuzul de a debloca Strâmtoarea Ormuz. Ce poate face Rusia în schimb
14:32
Emisarul lui Vladimir Putin i-a cerut lui Trump să sancționeze Europa pentru refuzul de a debloca Strâmtoarea Ormuz. Ce poate face Rusia în schimb
RĂZBOI Israelul a atacat Beirutul: peste 20 de persoane ucise, iar alte zeci au fost rănite
14:30
Israelul a atacat Beirutul: peste 20 de persoane ucise, iar alte zeci au fost rănite
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Digi24
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
Cancan.ro
Curent mai ieftin în România: PPC lansează oferta cu preț sub 1 leu/kWh. Când plătești cel mai puțin
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Click
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Cercetătorii au documentat un tip de evoluție rapidă nemaivăzut în sălbăticie până acum
ULTIMA ORĂ Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
15:50
Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
ANALIZĂ Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile
15:34
Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile
ECONOMIE Datele Eurostat confirmă un nou record marca Bolojan. România este în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
15:32
Datele Eurostat confirmă un nou record marca Bolojan. România este în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
ULTIMA ORĂ Viorel Cataramă confirmă dezvăluirea Gândul: Există un plan de schimbare a lui Ilie Bolojan
15:30
Viorel Cataramă confirmă dezvăluirea Gândul: Există un plan de schimbare a lui Ilie Bolojan
INEDIT Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Cum au reacționat oamenii când au văzut haosului creat
15:30
Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Cum au reacționat oamenii când au văzut haosului creat
DECES Sorin Tufan, fost jucător al Farului Constanța, a murit în accidentul naval din Portul Midia
15:25
Sorin Tufan, fost jucător al Farului Constanța, a murit în accidentul naval din Portul Midia

Cele mai noi

Trimite acest link pe