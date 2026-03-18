Sindicatele din Educație avertizează Guvernul Bolojan: „Nu vă îmbătați cu apă rece după simulări, greva generală rămâne o opțiune”

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, lansează un avertisment dur către clasa politică după finalizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională, conform Edupedu. Acesta afirmă că desfășurarea examenelor în condiții de normalitate nu înseamnă că problemele din sistem au dispărut și reamintește că, în 2023, liderii PSD și PNL au ignorat semnalele până când s-a declanșat greva generală.

„Referitor la Evaluarea Națională și la Bacalaureat, politicienii să nu se îmbete cu apă rece, mergând pe ideea că simulările la Evaluarea Națională s-au desfășurat în condiții de normalitate”, a declarat liderul sindical. Ceea ce este cert este că avem mai multe de jumătate dintre profesori nemulțumiți. Să nu uite domnia sa [n. red. ministrul Mihai Dimian] că în 2023 jumătate din coaliția actuală, adică cei de la PSD și PNL, nu credeau în nicio grevă generală. Că și ei aveau informații din teritoriu, și ei aveau informații din teritoriu, și ei discutaseră cu persoane de aici, de acolo și au spus că nu se întâmplă absolut nimic. Și s-a produs acel declic și a avut loc acea acțiune de protest,” a declarat Nistor pentru Edupedu.

Liderul sindical acuză Ministerul Educației de presiuni directe asupra profesorilor pentru a bloca boicotul. Conform acestuia, cadrele didactice au fost condiționate să participe la simulări pentru a mai putea corecta examenele plătite din vară. Mai mult, Nistor susține că ministerul a folosit „manevre disperate”, precum mutarea copiilor dintr-o școală în alta sau folosirea educatoarelor pe post de supraveghetori la testările din gimnaziu.

„Au existat și anumite pârghii folosite de Ministerul Educației pentru a determina corpul profesoral să participe la aceste simulări. Dau un exemplu: ca un profesor să poată participa la corectura care este plătită în vară, când au loc examenele respective, au fost condiționați de participarea la simulare. Așa că nu trebuie să ne mire că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat”.

Nemulțumirea rămâne ridicată în rândul profesorilor, peste jumătate dintre aceștia anunță că sunt gata de proteste. Sindicatele subliniază că sistemul este în continuare subfinanțat, iar Ministerul Finanțelor forțează noi tăieri de cheltuieli în învățământ. Întâlnirea recentă cu ministrul Mihai Dimian nu a adus soluții concrete, răspunsurile oficiale fiind catalogate drep „evazive”.

Federația „Spiru Haret” a transmis un mesaj de solidaritate și pe rețelele sociale, unde a felicitat colegii din cele peste 100 de școli care au reușit să blocheze simularea. Reprezentanții profesorilor îndeamnă la unitate pentru următoarea etapă: simularea examenului de Bacalaureat.

Facebook „Sistemul încearcă să ne dezbine: Am văzut manevre disperate, comisii improvizate și management prin frică – măsuri luate doar pentru a masca amploarea protestului. Urmează un nou test: Simulările pentru Bacalaureat! Facem un apel către toți colegii: Rămâneți fermi pe poziții! Nu cedați în fața intimidărilor. Drepturile noastre nu se negociază în genunchi, ci se câștigă prin luptă,” se arată în postarea pe

Aceștia le cer cadrelor didactice să renunțe la teamă și să nu cedeze în fața „managementului prin frică” exercitat de inspectori sau directori.

Sindicatele precizează că protestul vizează obținerea unei școli mai bune și nu este îndreptat împotriva elevilor sau a părinților. Mesajul către Guvern este clar: drepturile profesorilor nu se negociază, iar lipsa de reacție a autorităților poate duce la blocarea examenelor naționale din această vară.

AUTORUL RECOMANDĂ: