Sindicatele din Educație avertizează Guvernul Bolojan: „Nu vă îmbătați cu apă rece după simulări, greva generală rămâne o opțiune”

Bianca Dogaru
18 mart. 2026, 14:31, Actualitate
Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, lansează un avertisment dur către clasa politică după finalizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională, conform Edupedu. Acesta afirmă că desfășurarea examenelor în condiții de normalitate nu înseamnă că problemele din sistem au dispărut și reamintește că, în 2023, liderii PSD și PNL au ignorat semnalele până când s-a declanșat greva generală. 

Marius Ovidiu Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’, ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

„Referitor la Evaluarea Națională și la Bacalaureat, politicienii să nu se îmbete cu apă rece, mergând pe ideea că simulările la Evaluarea Națională s-au desfășurat în condiții de normalitate”, a declarat liderul sindical. Ceea ce este cert este că avem mai multe de jumătate dintre profesori nemulțumiți. Să nu uite domnia sa [n. red. ministrul Mihai Dimian] că în 2023 jumătate din coaliția actuală, adică cei de la PSD și PNL, nu credeau în nicio grevă generală. Că și ei aveau informații din teritoriu, și ei aveau informații din teritoriu, și ei discutaseră cu persoane de aici, de acolo și au spus că nu se întâmplă absolut nimic. Și s-a produs acel declic și a avut loc acea acțiune de protest,” a declarat Nistor pentru Edupedu.

Liderul sindical acuză Ministerul Educației de presiuni directe asupra profesorilor pentru a bloca boicotul. Conform acestuia, cadrele didactice au fost condiționate să participe la simulări pentru a mai putea corecta examenele plătite din vară. Mai mult, Nistor susține că ministerul a folosit „manevre disperate”, precum mutarea copiilor dintr-o școală în alta sau folosirea educatoarelor pe post de supraveghetori la testările din gimnaziu.

„Au existat și anumite pârghii folosite de Ministerul Educației pentru a determina corpul profesoral să participe la aceste simulări. Dau un exemplu: ca un profesor să poată participa la corectura care este plătită în vară, când au loc examenele respective, au fost condiționați de participarea la simulare. Așa că nu trebuie să ne mire că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat”.

Nemulțumirea rămâne ridicată în rândul profesorilor, peste jumătate dintre aceștia anunță că sunt gata de proteste. Sindicatele subliniază că sistemul este în continuare subfinanțat, iar Ministerul Finanțelor forțează noi tăieri de cheltuieli în învățământ. Întâlnirea recentă cu ministrul Mihai Dimian nu a adus soluții concrete, răspunsurile oficiale fiind catalogate drep „evazive”.

Federația „Spiru Haret” a transmis un mesaj de solidaritate și pe rețelele sociale, unde a felicitat colegii din cele peste 100 de școli care au reușit să blocheze simularea. Reprezentanții profesorilor îndeamnă la unitate pentru următoarea etapă: simularea examenului de Bacalaureat.

„Sistemul încearcă să ne dezbine: Am văzut manevre disperate, comisii improvizate și management prin frică – măsuri luate doar pentru a masca amploarea protestului. Urmează un nou test: Simulările pentru Bacalaureat! Facem un apel către toți colegii: Rămâneți fermi pe poziții! Nu cedați în fața intimidărilor. Drepturile noastre nu se negociază în genunchi, ci se câștigă prin luptă,” se arată în postarea pe Facebook

Aceștia le cer cadrelor didactice să renunțe la teamă și să nu cedeze în fața „managementului prin frică” exercitat de inspectori sau directori.

Sindicatele precizează că protestul vizează obținerea unei școli mai bune și nu este îndreptat împotriva elevilor sau a părinților. Mesajul către Guvern este clar: drepturile profesorilor nu se negociază, iar lipsa de reacție a autorităților poate duce la blocarea examenelor naționale din această vară.

Citește și

ANALIZĂ Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile
15:34
Sondaj INSCOP: Trei sferturi dintre români se simt în pericol pe șosele și cer măsuri dure împotriva șoferilor care nu plătesc amenzile
INEDIT Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Cum au reacționat oamenii când au văzut haosului creat
15:30
Un robot chelner a început să spargă farfurii în mijlocul unui restaurant. Cum au reacționat oamenii când au văzut haosului creat
VIDEO Un robot umanoid insolent a fost ridicat de Poliție în China pentru acte nepotrivite împotriva unei femei. În spatele mașinăriei era omul
15:24
Un robot umanoid insolent a fost ridicat de Poliție în China pentru acte nepotrivite împotriva unei femei. În spatele mașinăriei era omul
FLASH NEWS PSD, după scandalul din Parlament: „USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități”
15:05
PSD, după scandalul din Parlament: „USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități”
AUTO Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive: Statul are peste 1,2 miliarde lei pentru Rabla 2026
14:31
Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive: Statul are peste 1,2 miliarde lei pentru Rabla 2026
VIDEO Vedetele fac haz de necaz pe tema scumpirilor carburanților. Bobiță închină un pahar de benzină la botul calului
14:16
Vedetele fac haz de necaz pe tema scumpirilor carburanților. Bobiță închină un pahar de benzină la botul calului
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Digi24
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Click
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Cercetătorii au documentat un tip de evoluție rapidă nemaivăzut în sălbăticie până acum
