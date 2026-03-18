„Perle” la simularea de la Evaluarea Națională 2026. Cu ce i-au surprins elevii pe profesori la Proba de limba și literatura română

Subiectele de la simularea la română le-au dat bătăi de cap elevilor. Ca în fiecare an, profesorii au citit fel de fel de perle și greșeli gramaticale, relatează Mediafax.

Din 2024, examenele naționale din România sunt evaluate digitalizat, ceea ce implică scanarea lucrărilor în centrele de examen și corectarea pe o platformă securizată de către profesori selectați aleatoriu, de cele mai multe ori din județe alte județe.

După care, lucrările sunt încărcate pe o platformă securizată a Ministerului Educației și anonimizate automat, iar fie că este simulare, fie că este un examen real, fiecare lucrare este corectată de doi profesori, independent unul de celălalt. Dacă diferența dintre notele acordate de cei doi profesori este mai mică sau egală cu 1 punct, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire. Dacă diferența dintre evaluări depășește 1 punct, lucrarea intră într-o a treia evaluare de către alți doi profesori.

Platforma digitală distribuie lucrările la evaluatori din diverse județe. Datele personale sunt securizate prin măsuri tehnice stricte.

Și anul acesta simularea la limba română a produs ceva confuzii printre elevi, lucru care s-a văzut în limbajul acestora.

„Personajul avea un cap de păsărică și niște șoareci (cioareci, n. red.) deasupra genunchilor”.

„Omul era îmbrăcat căcăcios (sărăcăcios, n. red.), așa cum îl descrie autorul, și era peticit ca Franchenștain”.

„Reușita unei călători (călătorii, n. red.) depinde în primul rând de punga cu mâncare. Mama pune cornuri, tata pune bere”.

„Nu ne-a predat ce e un text blagian”

Mai mult de 58.000 de copii au luat sub 5 la română anul trecut. 42% nu au reușit să scrie o compunere de cel puțin 150 de cuvinte. 53% au eșuat la gramatică: nu știu diferența dintre „ia-ți” și „i-ați” și nu știu să articuleze substantivul „copii”. 85% dintre candidați nu au dovedit că sunt capabili să argumenteze în mod coerent o opinie.

