STRATEGIA lui Bolojan de distragere a atenției cu legea magistraților. Avocat: „Acest proiect e scris să nu treacă de CCR”

Avocatul Toni Neacșu a analizat în cadrul emisiunii „Ai aflat cu Ionuț Cristache” pachetul II de măsuri fiscale propus de guvernul Bolojan ca măsuri de austeritate.

„Eu cred că Bolojan a procedat strategic cu acest proiect al modificării pensiei magistraților ca modalitate a distragerii atenției tuturor de la ceea ce cu adevărat contează. Acest proiect nu va trece și e scris ca să nu treacă de CCR, oricât ar fi mituit CCR, în sensul că le-a păstrat pensiile. A existat o campanie bine coordonată de distragere a atenției publicului, care este supărat de ceea ce se întâmplă în sistemul judiciar, dar dincolo de asta nu s-a văzut ce se ascunde în spate.

Acest pachet înseamnă renunțarea la caracterul social al României. În momentul de față se promovează o formă de renunțare la protecția socială față de persoanele cele mai vulnerabile cu putință, e vorba de persoanele cu grad de handicap cărora li se elimină scutirile pentru proprietăți”, a declarat avocatul Toni Neacșu.