Studenții din Timișoara își vând lucrurile, în stradă. Premierul Ilie Bolojan e chemat de liderii sindicali la dezbatere

Studenții din Timișoara au ieșit în stradă ca să-și vândă lucrurile și chiar au înființat un magazin „un magazin, care a adus o notă ironică prin posibilitatea de a „cumpăra” drepturi prin muncă, dar de a le pierde prin decizia decidenților”.

După protestele cadrelor didactice, care încă sunt în desfășurare, a venit rândul studenților să ia atitudine împotriva măsurilor de austeritate care le taie din burse.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis un comunicat prin care informează că „sute de studenți au protestat în ultimele luni în mai multe centre universitare, ultima dată chiar la granița țării, solicitând reintroducerea subvențiilor de transport și a dreptului studenților de a circula cu reducere de 90% pe orice rută și eliminarea prevederilor care diminuează drastic fondul de burse, precum și perioada și modul de acordare a acestora.”

Acțiunile au avut loc în perioada 14-20 august și au început cu 3 experiențe expoziționale în care studenții au ironizat măsurile și au arătat comunității cum va fi viața lor de acum înainte.

În Piața Operei din Timișoara, protestatarii au ieșit în stradă ca să-și vândă lucrurile de care nu vor mai avea nevoie în contextul actual. Adică, frigiderul, cuptorul cu microunde, hainele și legitimația de transport.

„10 studenți au prezentat situațiile în care se vor regăsi în viitor, după tăierile masive. A fost creat și un magazin, care a adus o notă ironică prin posibilitatea de a „cumpăra” drepturi prin muncă, dar de a le pierde prin decizia decidenților”, a transmis ANOSR.

Reprezentanții studenților mai spun că l-au invitat de mai multe ori la dezbateri pe premierul Ilie Bolojan, însă au fost refuzați.

„ANOSR a transmis, în mai multe rânduri, invitații la dezbatere Prim-ministrului României, reafirmându-și disponibilitatea de a purta un dialog deschis și fundamentat pe date cu privire la sistemul de burse studențești. Refuzul Prim-ministrului de a purta un dialog reprezintă o sfidare a principiului promovat în învățământul superior, acela de a implica studenții în luarea deciziilor. Solicităm, din nou, acordarea unui interes ridicat asupra problemelor studenților din partea Prim-ministrului și a întregului Guvern, prin organizarea unor dezbateri având ca subiecte de discuție toate tăierile din educație și considerând reprezentanții studenților parteneri de dialog”.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 25 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR reunește studenți din 20 de centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, 134 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.

