Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție

Oamenii trăiesc mai mult ca niciodată. Până în 2050, oamenii de știință estimează că aproape jumătate de miliard de persoane ar putea avea peste 80 de ani.

Creșterea speranței de viață a oamenilor se datorează, în parte, îmbunătățirilor în alimentație, dar ce alegeri alimentare conduc la cele mai bune rezultate în ceea ce privește longevitatea și sănătatea la vârste înaintate? Oamenii de știință încă încearcă să afle răspunsul.

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În cazul grupelor de vârstă mai tinere, anumite diete sunt asociate cu prelungirea vieții cu mai mulți ani, în special cele axate pe alimente integrale de origine vegetală și grăsimi sănătoase.

Însă alegerile privind consumul de carne sunt mai controversate și, de regulă, vin cu o condiție.

Ce au descoperit cercetătorii

Un studiu din China a adăugat acum un nou element în această cercetare. În rândul a peste 5.000 de persoane cu vârsta de 80 de ani și peste, cercetătorii au descoperit că femeile care consumau carne aveau șanse mai mari să ajungă la vârsta de 100 de ani decât femeile vegetariene, scrie Science Alert.

Nu a fost identificată nicio asociere semnificativă între longevitate și vegetarianism în cazul bărbaților, atunci când cercetătorii au analizat datele în funcție de sex.

Care este condiția

Doar participantele vegetariene considerate subponderale aveau șanse mai mici să trăiască până la 100 de ani decât cele care consumau carne.

„Consumul zilnic de carne a fost asociat cu o probabilitate cu 44% mai mare de a ajunge la vârsta de 100 de ani [în comparație cu o dietă vegetariană] în grupul persoanelor subponderale, în timp ce această asociere nu a fost observată în grupul persoanelor cu greutate normală sau supraponderale”, concluzionează autorii studiului.

Mai mult, vegetarienii care consumau pește, produse lactate sau ouă aveau șanse similare de a ajunge la vârsta de 100 de ani cu cele ale persoanelor care consumau carne.

Acest lucru sugerează că femeile în vârstă care consumă suficiente calorii și nutrienți esențiali își pot crește șansele de a ajunge la vârsta de 100 de ani.

Noile date provin din unul dintre cele mai ample studii asupra persoanelor în vârstă realizate oriunde în lume: Studiul longitudinal chinez privind longevitatea sănătoasă (Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey – CLHLS).

Cercetătorii de la Universitatea Fudan, Centrul Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și Universitatea Jiao Tong din Shanghai au comparat rezultatele obținute în cazul a 1.459 de persoane care au ajuns la vârsta de 100 de ani cu cele ale 3.744 de persoane care nu au atins această vârstă, dar aveau între 80 și 90 de ani.

Echipa a descoperit că indicele de masă corporală (IMC) explica parțial asocierea dintre vegetarianism și o speranță de viață mai scurtă.

Având în vedere că persoanele în vârstă sunt mai predispuse să fie subponderale, autorii sugerează că rolul IMC în longevitate „merită explorat” în continuare.

Studiul privind persoanele care au ajuns la vârsta de 100 de ani în China poate evidenția doar asocieri, ceea ce înseamnă că este posibil ca și alți factori să influențeze rezultatele.