Pește congelat sau pește proaspăt? Care este mai sănătos, potrivit Mihaelei Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit ce pește este mai sănătos: cel proaspăt sau cel congelat.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a transmis câteva recomandări despre consumul de pește prăjit, pește mic și pește congelat. Aceasta a precizat că în ceea ce privește peștele prăjit, este foarte important modul de preparare. Astfel, dacă este prăjit corespunzător și bine scurs de ulei, acesta poate fi inclus în alimentație fără nicio problemă.

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Pește congelat sau pește proaspăt?

De asemenea, Mihaela Bilic a vorbit despre peștele mic, precum hamsia. Nutriționista a subliniat faptul că datorită poziției sale la baza lanțului trofic, peștele mic tinde să acumuleze cantități mai reduse de mercur decât speciile mari și prădătoare. În plus, hamsia este o specie pescuită din mediul natural, nu crescută în mod obișnuit în acvacultură.

În ceea ce privește peștele congelat, multe persoane tind să creadă că nu este la fel de sănătos ca cel proaspăt. Mihaela Bilic a demontat acest mit și a evidențiat avantajele conservării prin temperaturi scăzute. Totodată, aceasta a precizat că procesul de congelare contribuie la păstrarea calității peștelui și are, în același timp, rol de sterilizare.

„Pește prăjit? Da, mai ales dacă e prăjit corect! Uleiul nu intră printre fibrele cărnii, dacă e scurs bine și crocant, peștele prăjit nu are multe calorii.

Pește mic? Da, pentru că se află la baza lanțului trofic conține mai mult Omega 3 și nu are risc de contaminare cu mercur! Și este sălbatic garantat, nu există acvacultură pentru hamsie.

Pește congelat? Da, frigul este cel mai bun agent de conservare în cazul produselor rapid perisabile cum este peștele, iar congelarea are și rol de sterilizare… în cazul în care vreți să mâncați hamsia întreagă.

Mâncați pește cat mai des și nu mai pierdeți timpul să căutați peștele perfect!!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.