Prima pagină » Actualitate » Pește congelat sau pește proaspăt? Care este mai sănătos, potrivit Mihaelei Bilic

Pește congelat sau pește proaspăt? Care este mai sănătos, potrivit Mihaelei Bilic

Pește congelat sau pește proaspăt? Care este mai sănătos, potrivit Mihaelei Bilic
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit ce pește este mai sănătos: cel proaspăt sau cel congelat.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a transmis câteva recomandări despre consumul de pește prăjit, pește mic și pește congelat. Aceasta a precizat că în ceea ce privește peștele prăjit, este foarte important modul de preparare. Astfel, dacă este prăjit corespunzător și bine scurs de ulei, acesta poate fi inclus în alimentație fără nicio problemă.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Pește congelat sau pește proaspăt?

De asemenea, Mihaela Bilic a vorbit despre peștele mic, precum hamsia. Nutriționista a subliniat faptul că datorită poziției sale la baza lanțului trofic, peștele mic tinde să acumuleze cantități mai reduse de mercur decât speciile mari și prădătoare. În plus, hamsia este o specie pescuită din mediul natural, nu crescută în mod obișnuit în acvacultură.

În ceea ce privește peștele congelat, multe persoane tind să creadă că nu este la fel de sănătos ca cel proaspăt. Mihaela Bilic a demontat acest mit și a evidențiat avantajele conservării prin temperaturi scăzute. Totodată, aceasta a precizat că procesul de congelare contribuie la păstrarea calității peștelui și are, în același timp, rol de sterilizare.

„Pește prăjit? Da, mai ales dacă e prăjit corect! Uleiul nu intră printre fibrele cărnii, dacă e scurs bine și crocant, peștele prăjit nu are multe calorii.

Pește mic? Da, pentru se află la baza lanțului trofic conține mai mult Omega 3 și nu are risc de contaminare cu mercur! Și este sălbatic garantat, nu există acvacultură pentru hamsie.

Pește congelat? Da, frigul este cel mai bun agent de conservare în cazul produselor rapid perisabile cum este peștele, iar congelarea are și rol de sterilizare… în cazul în care vreți mâncați hamsia întreagă.

Mâncați pește cat mai des și nu mai pierdeți timpul căutați peștele perfect!!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Directoarele colegiilor „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București, eliminate de la concursul pentru directori
16:37
Directoarele colegiilor „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București, eliminate de la concursul pentru directori
LIVE A început ședința crucială pentru învestirea Guvernului Niculescu. Sorin Grindeanu va anunța în ce condiții votează PSD noul Executiv
16:35
A început ședința crucială pentru învestirea Guvernului Niculescu. Sorin Grindeanu va anunța în ce condiții votează PSD noul Executiv
NEWS ALERT SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
16:00
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu, chemați de AUR la protest la Bruxelles, în fața Parlamentului European
15:58
Susținătorii lui Călin Georgescu, chemați de AUR la protest la Bruxelles, în fața Parlamentului European
EXCLUSIV Viorel Cataramă explică ce l-a determinat pe Ilie Bolojan să-și dorească să plece de la Palatul Victoria și să voteze Guvernul Niculescu: „PNL a ajuns la 10%”
15:45
Viorel Cataramă explică ce l-a determinat pe Ilie Bolojan să-și dorească să plece de la Palatul Victoria și să voteze Guvernul Niculescu: „PNL a ajuns la 10%”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează criza politică, jocurile de putere și posibilele influențe externe
15:41
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează criza politică, jocurile de putere și posibilele influențe externe
Mediafax
Guvernul fără femei. Niciun nume feminin pe lista miniștrilor vehiculați pentru Cabinetul Niculescu
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
Click
Fostul senator PSD Timotei Stuparu a murit la 75 de ani, după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Cu ce se ocupă fostul premier pentru a câștiga bani în plus
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Jonathan are 194 de ani. Ce au descoperit cercetătorii în ADN-ul celui mai bătrân animal terestru cunoscut
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
INEDIT Descoperire arheologică lângă destinația preferată de turiștii români: A fost găsită o epavă cu amfore vechi de 4700 de ani
16:38
Descoperire arheologică lângă destinația preferată de turiștii români: A fost găsită o epavă cu amfore vechi de 4700 de ani
FLASH NEWS Giorgia Meloni atacă dur acordul Trump-Putin privind importul de motorină rusească: Decizia SUA contrazice efortul de a aduce Moscova la masa negocierilor
16:33
Giorgia Meloni atacă dur acordul Trump-Putin privind importul de motorină rusească: Decizia SUA contrazice efortul de a aduce Moscova la masa negocierilor
FLASH NEWS Tragedie pe Șoseaua Kiseleff. Un motociclist a lovit un bărbat în vârstă de 50 de ani. De ce nu a putut fi testat autorul accidentului
16:33
Tragedie pe Șoseaua Kiseleff. Un motociclist a lovit un bărbat în vârstă de 50 de ani. De ce nu a putut fi testat autorul accidentului
ULTIMA ORĂ Viorel Cataramă anunță planul aripii conservatoare din PNL de schimbare a lui Bolojan, după ce va fi învestit Guvernul Niculescu
15:54
Viorel Cataramă anunță planul aripii conservatoare din PNL de schimbare a lui Bolojan, după ce va fi învestit Guvernul Niculescu
NEWS ALERT UE transferă aproape 3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și nevoi militare urgente
15:51
UE transferă aproape 3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și nevoi militare urgente
FLASH NEWS Ponta compară situația din 2015 a Șantierului Naval Mangalia cu cea actuală: „Fritz și Rheinmetall sunt fericiți!”
15:49
Ponta compară situația din 2015 a Șantierului Naval Mangalia cu cea actuală: „Fritz și Rheinmetall sunt fericiți!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe