7 fructe și legume de toamnă recomandate de dieteticieni. Ce să mănânci în acest sezon și ce beneficii oferă

Supele reconfortante, salatele sățioase și deserturile gustoase sunt toate în meniu în această toamnă. Multe dintre aceste fructe și legume sunt bogate în fibre, care susțin numeroase funcții ale organismului, inclusiv sănătatea inimii, gestionarea greutății și sănătatea intestinală. Unele sunt, de asemenea, bogate în antioxidanți, care pot ajuta la prevenirea deteriorării celulelor. Alte alimente de pe această listă conțin cantități deosebit de mari de vitamine benefice, precum vitamina C și vitamina K.

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1. Merișoare

„Acest fruct mic și acrișor este una dintre cele mai gustoase comori ale toamnei”, spune nutriționista Anne Danahy. „Merișoarele sunt pline de antioxidanți și au proprietăți antiinflamatorii care protejează împotriva bolilor de inimă.” În plus, conțin compuși speciali care pot reduce riscul de infecții ale tractului urinar.

2. Pere

Perele conțin nutrienți esențiali, precum vitamina C și potasiul, și sunt o sursă bună de fibre. De fapt, o pară de mărime medie conține aproape 6 grame de fibre. De asemenea, sunt o sursă de antioxidanți, substanțe care mențin sănătatea celulelor și protejează împotriva bolilor.

„Perele sunt pur și simplu aproape perfecte, mai ales atunci când sunt consumate în stadiul optim de coacere – nici prea moi, nici prea crocante”, spune Janelle. „Sunt o gustare excelentă de sine stătătoare sau un adaos plăcut în salate, alături de carne de pasăre sau alte tipuri de carne înăbușite ori în tarte cu fructe.”

3. Struguri

„Unul dintre superalimentele mele preferate de toamnă este la fel de crocant și răcoritor precum anotimpul însuși”, spune dieteticiana Lauren Manaker. Ea apreciază în mod special soiul numit Autumn Crisp Grapes. „Sunt deosebiți prin textura lor crocantă, aproape ca atunci când muști dintr-un măr.”

Dar sunt strugurii considerați cu adevărat un „superaliment”? Potrivit lui Lauren, se pare că da. Numeroase studii îi asociază cu sănătatea inimii, a creierului, a ochilor, a intestinului și a pielii.

4. Varză

Varza poate fi subestimată, însă își găsește locul printre alimentele cu valoare nutritivă ridicată, precum varza kale. „O cană de varză mărunțită poate furniza aproape 30 mg de vitamina C, adică 33% din valoarea zilnică recomandată, un antioxidant puternic care susține sănătatea generală”, spune Amy Brownstein, fondatoarea Nutrition Digested, o organizație specializată în comunicare și consultanță în domeniul nutriției.

Varza este, de asemenea, o sursă foarte bună de vitamina K. „Vitamina K este esențială pentru coagularea sângelui, sănătatea oaselor și sănătatea intestinală.”

Varza conține și nutrienți importanți, precum vitamina A, luteina și zeaxantina, esențiali pentru protejarea vederii.

5. Dovleac

Dovleacul poate fi doar una dintre varietățile de dovlecei de iarnă, însă este, fără îndoială, vedeta sezonului. Membru al familiei Cucurbitaceae – care include și rude surprinzătoare, precum pepenele verde și castravetele –, dovleacul se remarcă prin aroma sa clasică de toamnă. Și mai bine, acesta oferă beneficii pentru sănătate!

„Dovleacul furnizează vitamina A, benefică pentru sănătatea ochilor, și o cantitate mare de fibre, care te ajută să te simți sătul mai mult timp”, spune Janelle. Acesta conține o mare varietate de antioxidanți, precum carotenoizii și tocoferolii, care au proprietăți antiinflamatorii și pot contribui la reducerea riscului de boli cronice.

6. Cartofi dulci

Cartofii dulci sunt un alt aliment versatil, preferat toamna. Potrivit lui Gabbie, această legumă-rădăcină bogată în amidon este o sursă excelentă de fibre și conține numeroase vitamine și minerale esențiale.

Mai mult, „cartofii dulci sunt plini de antioxidanți, care ajută organismul să neutralizeze radicalii liberi – compuși care, în caz contrar, pot provoca deteriorarea celulelor”, spune ea.

7. Ciuperci

Ciupercile conțin substanțe responsabile de gustul umami (de exemplu, glutamatul), care adaugă o intensitate savuroasă preparatelor. „Poate că este vorba despre aroma lor pământie sau despre felul în care se potrivesc perfect cu supele reconfortante și mâncărurile consistente, dar cu siguranță sunt printre preferatele sezonului”, spune Lauren.

„Dincolo de gustul lor, ciupercile sunt bogate în nutrienți care le transformă într-un adaos excelent în alimentație, mai ales când vine vorba despre sănătatea creierului”, spune Lauren. „Ciupercile sunt o sursă naturală de antioxidanți și compuși bioactivi care au fost asociați cu susținerea funcției cognitive.”

„Unele studii sugerează chiar că un consum regulat de ciuperci poate contribui la protejarea împotriva declinului cognitiv asociat înaintării în vârstă. Anumite soiuri sunt, de asemenea, o sursă naturală de ergotioneină, un antioxidant care atrage tot mai multă atenție datorită rolului său potențial în reducerea inflamației și a stresului oxidativ, ambele putând afecta sănătatea creierului.”