Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale

Un centenar chinez duce o viață fericită și sănătoasă, în ciuda unui obicei considerat, în general, „nesănătos”, stârnind reacții de curiozitate în mediul online.

Un străbunic în vârstă de 101 ani din provincia Zhejiang, în estul Chinei, a devenit recent viral datorită pasiunii sale pentru consumul unor cantități mari de Coca-Cola și Sprite, scrie South China Morning Post.

În timp ce tinerii din China adoptă stiluri de viață sănătoase — consumând alimente inspirate din medicina tradițională chineză și urmând diete sărace în zahăr — Lu Shizeng sfidează aceste practici și continuă să fie sănătos și plin de energie la venerabila sa vârstă.

Lu este deosebit de pretențios în ceea ce privește mâncarea. Locuind la țară, acesta merge la piața din oraș o dată la cinci zile pentru a cumpăra fructe de mare, inclusiv pește, creveți și crabi, precum și carne de porc și legume.

Până anul trecut, Lu încă mergea cu propria tricicletă până în oraș, potrivit relatărilor. Însă, după ce a căzut, a început să se deplaseze mai încet. Astfel, familia i-a interzis să mai meargă cu tricicleta.