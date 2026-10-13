Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale

Un centenar chinez duce o viață fericită și sănătoasă, în ciuda unui obicei considerat, în general, „nesănătos”, stârnind reacții de curiozitate în mediul online.
Un străbunic în vârstă de 101 ani din provincia Zhejiang, în estul Chinei, a devenit recent viral datorită pasiunii sale pentru consumul unor cantități mari de Coca-Cola și Sprite, scrie South China Morning Post.
În timp ce tinerii din China adoptă stiluri de viață sănătoase — consumând alimente inspirate din medicina tradițională chineză și urmând diete sărace în zahăr — Lu Shizeng sfidează aceste practici și continuă să fie sănătos și plin de energie la venerabila sa vârstă.
Lu este deosebit de pretențios în ceea ce privește mâncarea. Locuind la țară, acesta merge la piața din oraș o dată la cinci zile pentru a cumpăra fructe de mare, inclusiv pește, creveți și crabi, precum și carne de porc și legume.
Până anul trecut, Lu încă mergea cu propria tricicletă până în oraș, potrivit relatărilor. Însă, după ce a căzut, a început să se deplaseze mai încet. Astfel, familia i-a interzis să mai meargă cu tricicleta.
Lu a spus că își cheltuiește cea mai mare parte a economiilor pe mâncare.
Cei doi fii ai săi au angajat pe cineva care să aibă grijă de el. Aceasta a spus că Lu are un apetit foarte bun, terminând o jumătate de bol de orez și o farfurie întreagă de crabi la o singură masă.
De asemenea, acesta își face provizii de băuturi carbogazoase. Îi plac și fructele dulci, precum pepenele verde, perele și mandarinele.
Lu respectă o rutină zilnică regulată. Se odihnește după cină, pe care o termină la ora 17:00, și adoarme în jurul orei 20:00. De obicei, se trezește la ora 4:00 și mai petrece două ore întinzându-se în voie în pat. Se ridică în cele din urmă la ora 6:00. De asemenea, doarme în fiecare zi la prânz.
„Unii vârstnici pot suferi un accident vascular cerebral după o căzătură, dar eu sunt perfect sănătos. Îmi amintesc, de asemenea, destul de bine lucruri din tinerețe”, a spus el. Acesta a adăugat că răcește foarte rar și că are tensiunea arterială relativ scăzută.