Prima pagină » Actualitate » Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale

Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale

Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un centenar chinez duce o viață fericită și sănătoasă, în ciuda unui obicei considerat, în general, „nesănătos”, stârnind reacții de curiozitate în mediul online.

Un străbunic în vârstă de 101 ani din provincia Zhejiang, în estul Chinei, a devenit recent viral datorită pasiunii sale pentru consumul unor cantități mari de Coca-Cola și Sprite, scrie South China Morning Post.

În timp ce tinerii din China adoptă stiluri de viață sănătoase — consumând alimente inspirate din medicina tradițională chineză și urmând diete sărace în zahăr — Lu Shizeng sfidează aceste practici și continuă să fie sănătos și plin de energie la venerabila sa vârstă.

Lu este deosebit de pretențios în ceea ce privește mâncarea. Locuind la țară, acesta merge la piața din oraș o dată la cinci zile pentru a cumpăra fructe de mare, inclusiv pește, creveți și crabi, precum și carne de porc și legume.

Până anul trecut, Lu încă mergea cu propria tricicletă până în oraș, potrivit relatărilor. Însă, după ce a căzut, a început se deplaseze mai încet. Astfel, familia i-a interzis mai meargă cu tricicleta.

Sursă foto: Shutterstock

Ce alimente consumă cel mai des

Lu a spus își cheltuiește cea mai mare parte a economiilor pe mâncare.

Cei doi fii ai săi au angajat pe cineva care aibă grijă de el. Aceasta a spus Lu are un apetit foarte bun, terminând o jumătate de bol de orez și o farfurie întreagă de crabi la o singură masă.

De asemenea, acesta își face provizii de băuturi carbogazoase. Îi plac și fructele dulci, precum pepenele verde, perele și mandarinele.

Lu respectă o rutină zilnică regulată. Se odihnește după cină, pe care o termină la ora 17:00, și adoarme în jurul orei 20:00. De obicei, se trezește la ora 4:00 și mai petrece două ore întinzându-se în voie în pat. Se ridică în cele din urmă la ora 6:00. De asemenea, doarme în fiecare zi la prânz.

„Unii vârstnici pot suferi un accident vascular cerebral după o căzătură, dar eu sunt perfect sănătos. Îmi amintesc, de asemenea, destul de bine lucruri din tinerețe”, a spus el. Acesta a adăugat răcește foarte rar și are tensiunea arterială relativ scăzută.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ambasadoarea SUA în Grecia, de numele căreia se leagă și un scandal care a implicat România, și-a dat demisia în urmă cu puțin timp, după ce Casa Albă i-a cerut să facă un pas în spate. Guilfoyle a făcut anunțul pe platforma lui Elon Musk
18:29
Ambasadoarea SUA în Grecia, de numele căreia se leagă și un scandal care a implicat România, și-a dat demisia în urmă cu puțin timp, după ce Casa Albă i-a cerut să facă un pas în spate. Guilfoyle a făcut anunțul pe platforma lui Elon Musk
NEWS ALERT Luca Niculescu, prima reacție după ultimatumul dat de Nicușor Dan partidelor
18:26
Luca Niculescu, prima reacție după ultimatumul dat de Nicușor Dan partidelor
FLASH NEWS Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale
18:02
Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale
LEGE Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
17:56
Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
ULTIMA ORĂ Învestirea Guvernului Niculescu, test pentru alianța PNL-USR-UDMR. Bolojan și Hunor, dispuși să voteze noul Guvern. Fritz rămâne pe poziții și susține alegerile anticipate
17:40
Învestirea Guvernului Niculescu, test pentru alianța PNL-USR-UDMR. Bolojan și Hunor, dispuși să voteze noul Guvern. Fritz rămâne pe poziții și susține alegerile anticipate
NEWS ALERT Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu
17:19
Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu
Mediafax
Caz șocant în Olt! Un bărbat beat și fără permis a furat o mașină cu un copil înăuntru
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
Cancan.ro
Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după 2 fumuri dintr-o țigară 'dubioasă'. Judecătorii nu l-au mai iertat!
Prosport.ro
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi recalculată. Cine poate primi bani în plus și ce documente trebuie depuse
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Cum îți poți regla sistemul nervos: obiceiuri simple care ajută organismul să gestioneze stresul
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
FLASH NEWS Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă
18:08
Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă
ALEGERI Cum arată bătălia pentru funcția de președinte al Braziliei, cu două săptămâni înainte de votul final. Lula da Silva, umăr la umăr cu Flavio Bolsonaro
17:59
Cum arată bătălia pentru funcția de președinte al Braziliei, cu două săptămâni înainte de votul final. Lula da Silva, umăr la umăr cu Flavio Bolsonaro
AGRICULTURĂ Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
17:50
Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
EXCLUSIV Pariul lui Răzvan Dumitrescu: Guvernul Luca Niculescu va trece
17:36
Pariul lui Răzvan Dumitrescu: Guvernul Luca Niculescu va trece
REACȚIE Reacția Pro TV, după ce Firicel din Las Fierbinți a fost reținut de polițiști
17:14
Reacția Pro TV, după ce Firicel din Las Fierbinți a fost reținut de polițiști
ULTIMA ORĂ Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România
17:04
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România

Cele mai noi

Trimite acest link pe